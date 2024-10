“Así fue como casi pierdo la vida”: joven baloncelista narra cómo un canasto le cayó encima en una cancha de Utuado

“Este vídeo no se me está haciendo nada fácil grabarlo ya que mentalmente y físicamente no me siento bien. Estoy bastante delicado (...) La cancha tenía sus portones totalmente abiertos lo cual hace pensar a uno y, como corresponde, que la cancha está apta para poder utilizarse”, relató Vélez.

“No escucho por el oído izquierdo. Se espera que cuando baje la inflamación pueda volver a escuchar. Pero, ¿quién me asegura a mí que yo vuelva a escuchar? ¿Quién me asegura a mí de que yo pueda jugar baloncesto como siempre lo hacía? ¿Quién me asegura a mí que no voy a tener miedo de ir a una cancha donde no se si la están cuidando?“, cuestionó el joven atleta.