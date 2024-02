Asociación de Maestros arremete contra Educación por caso de instructora sometida a medida cautelar en San Lorenzo

La local sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico arremetió este jueves contra el Departamento de Educación (DE) por, supuestamente, no atender de forma diligente las medidas cautelares a las que ha sometido a “cientos de maestros”, entre ellos, una educadora de San Lorenzo que publicó, en una red social, la angustia que vive porque entiende que, en su caso, no se siguieron los protocolos correctivos en la agencia.

“El Departamento de Educación no trabaja diligentemente este tipo de casos que son referidos ante su consideración. La agencia, sin realizar un debido proceso de ley en la mayoría de los casos, mantiene a cientos de docentes en medidas cautelares en las regiones educativas y en condiciones que no son las mejores, empeorando el estado emocional y mental del maestro, aun cuando este no ha sido encontrado culpable de los alegatos hechos en su contra”, declaró el secretario general de la local sindical de la AMPR, Ángel Javier Pérez Hernández, en declaraciones escritas.