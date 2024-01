Abogado de maestra involucrada en discusión con estudiante en escuela de Río Grande: “Ella ya había alertado sobre la situación, estaba desesperada”

“ En el video, no se ve todo. La maestra cumple con su deber de controlar el salón y de no permitir la salida desautorizada de su salón. La joven se planta allí con unos audífonos y con el celular en la mano, alentada por sus compañeros. Hay hasta otro estudiante que le pasa una escoba por los pies a la maestra y la acerca a su rostro”, detalló Hernández Acevedo, al describir la discusión ocurrida el 18 de enero.

“Creo que ella (una agente) quedó convencida de que ahí no había ningún caso. No obstante, ya nos indicó que iba a consultarlo con el procurador de menores”, expresó el abogado, quien planteó que, a base de su experiencia, ya esa consulta debe haber tenido lugar sin que se conozca su desenlace.

“Una situación aislada”

“Es una situación lamentable que no debería ocurrir en nuestras escuelas. A nuestro juicio, es un asunto aislado que no se da todos los días, pero no deja de ser un asunto que es menos importante. Siempre hacemos la salvedad de involucrar a los distintos componentes de la comunidad escolar para trabajar este tipo de situaciones y que no se conviertan en la norma en otras escuelas”, manifestó el maestro Morales.