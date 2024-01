Un total de 458,880 personas son, actualmente, elegibles para completar su proceso de recertificación de cobertura del Plan Vital, pero no han cumplido con la gestión, a menos de cuatro meses de que culmine el periodo para la renovación de la cubierta de salud de Medicaid en Puerto Rico.

En la isla, el Programa Medicaid cuenta con 1,573,264 beneficiarios, de los cuales ya se han recertificado 479,932, mientras que otras miles de personas continuarán recibiendo su notificación de elegibilidad para renovación durante las próximas semanas y meses, informó el Departamento de Salud. El periodo de recertificación culmina el 30 de abril.

La agencia, que asegura ha hecho ajustes para facilitar el proceso, sostuvo que el grupo poblacional que menos ha acudido a renovar su plan es el de 21 a 50 años.

“Si miramos a nivel generacional, es increíble que el grupo mayor que no ha respondido de la misma manera es el grupo joven, entre los 21 a 50 años. Vemos que ese grupo es el que no está compareciendo a sus citas del proceso de recertificación”, expresó Esdras Vélez, gerente de proyecto de Recertificación de Medicaid. “Sin embargo, los mayores de 50 años, sí (están acudiendo)”, añadió.

“Muchos de ellos (los más jóvenes) son saludables, personas que a lo mejor no tienen en sus prioridades la salud, porque se sienten bien, porque no tienen una condición inmediata que les afecte y, a lo mejor, dicen ‘lo puedo hacer más tarde’”, manifestó el gerente, quien reiteró su llamado a este grupo poblacional a renovar el plan dentro del periodo correspondiente y no esperar a necesitar la cobertura en medio de una emergencia.

El trámite de recertificación se interrumpió en marzo de 2020, cuando se aprobó la Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias Primero debido a la pandemia de COVID-19. Esto permitió un período de inscripción continua para los beneficiarios bajo el programa Medicaid.

Pero dicho proceso de los asegurados del Plan Vital o la Reforma de Salud se reanudó en abril de 2023, cuando el gobierno puso fin a la emergencia por la pandemia. Este proceso es un requisito del gobierno federal para validar que el asegurado sigue siendo elegible para recibir la cubierta. Esta exigencia también abarca a Medicare Platino.

“Esto es un proceso normal, que lo que había ocurrido en los últimos tres años fue una excepción por la declaración de emergencia. El reto mayor ha sido eso, que las personas caigan en tiempo que es un proceso anual”, subrayó Vélez.

Buscan facilitar proceso en los centros comerciales

Como parte de una campaña de alcance poblacional, Salud anunció la creación de Centros de Apoyo Fijos, en centros comerciales, para orientar a la ciudadanía, sobre todo, con la recertificación de elegibilidad de los participantes de Medicaid.

Estos centros, ubicados en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe y Mayagüez Mall, operan en el horario regular de los establecimientos, incluyendo los extendidos.

“Aquí, se sube la información a través de la aplicación de ASES Vital, ellos (quienes atienden al público) fungen como manejadores de casos. En la oficina central, trabajamos el proceso de recertificación”, explicó Roselyn Rosario Ayala, coordinadora de proyecto en el Programa de Medicaid, durante una visita de El Nuevo Día, el lunes, al centro de Plaza Las Américas.

En el espacio ubicado en el primer nivel, completaba su renovación Ruth Hernández, de 53 años, junto a su hijo de 14 años. La mujer, vecina de Cupey, relató a este medio que, desde septiembre, había intentado completar el trámite, pues ya era su turno. Sin embargo, aunque asegura que envió todos los documentos correspondientes mediante correo regular, Medicaid no había renovado su plan.

“Yo, desde septiembre, envié los documentos por correo, pero ya van tres meses. Llamé, y me mandaron para aquí para ver cuál es la situación y ver cómo resolvemos”, explicó Hernández. Mencionó que, los pasados meses, continuó recibiendo cartas de requerimientos de “acción inmediata”, a pesar de que ya había enviado los requisitos, y una de las notificaciones indicaba que, a partir del 1 de enero de 2024, no tendría cobertura.

“Me preocupa porque el nene, su salud está comprometida, y yo tengo también mis condiciones de salud, y estar sin medicamento es mortal”, manifestó.

Luego de ser atendida en el centro en Plaza Las Américas, la mujer indicó que tuvo que someter todos los documentos nuevamente. “En dos semanas, debo recibir una carta con la notificación final. Hasta ahora, el proceso aquí, fantástico”, añadió Hernández.

Ante el relato de la mujer, Vélez reconoció dificultades particulares en septiembre pasado. “Se dio un periodo en que hubo un volumen bastante alto de diferentes solicitudes por varias vías, tanto en las citas de manera presencial como las que venían por correo. Hubo un alza, y el programa tuvo que tomar acción”, dijo el gerente.

“Entre las cosas que se hicieron para atender ese aumento, fue tener horario extendido en el área de visitas, se expandió el centro de llamadas y también se expandió el grupo que estaba manejando la correspondencia. Esos cambios se hicieron, y estamos en una muy mejor posición”, declaró Vélez.

Otras dos personas que acudieron al centro durante la visita de este medio culminaron su proceso de renovación satisfechas, mientas una cuarta, que no había podido completar el trámite, esperaba ser atendida y salir del centro con el asunto resuelto.

La recertificación se ofrecerá en residenciales públicos

En una segunda fase de la campaña, se impactarán los residenciales públicos y las comunidades rurales. Durante la tercera semana de enero, se establecerán centros fijos en los residenciales Luis Llorens Torres, en San Juan; Santa Rita de Casia, en Cabo Rojo; Manuel Román Adames, en Camuy; Candelario Torres, en Naranjito; Villa Universitaria, en Barranquitas; y Villa Real, en Patillas.

En la cuarta semana del mes, se establecerán centros en los residenciales Francisco Figueroa, de Añasco; Las Palmas, de Cataño; Padre Nazario, de Guayanilla; y Enrique Zorrilla, de Manatí.

La tercera fase estará dirigida a las organizaciones de base comunitaria y fe, a partir de la segunda semana de febrero. En esa etapa, anticipó el Departamento de Salud, se realizarán actividades puntuales con cada organización.

Vélez recordó que los beneficiarios también pueden realizar el trámite de renovación en una de las 68 localidades de Medicaid a través de la isla, aunque reconoció que hay municipios sin centros de este tipo, como Ciales y Utuado. Para casos como estos, aseguró que el proyecto de Recertificación de Medicaid trabaja “en alianza con los municipios” para impactar comunidades específicas.

“En Ciales y Utuado, comenzamos abriendo una pequeña oficina de manera local para que las personas no tuvieran que desplazarse a una oficina regional”, aseveró. “Vamos a movilizar a nuestro personal, vamos a llevar las computadoras, asistencia”, adelantó el funcionario.

Los beneficiarios también pueden completar el proceso de recertificación a través de la aplicación móvil ASES Vital o llamando al 787 641-4224.

“Por qué esperar a último minuto si tiene la oportunidad de hacerlo sin ningún tipo de presión. Es importante tratar de actuar con celeridad en ese sentido”, consideró Vélez, al tiempo que planteó que, mientras más beneficiarios se acumulen, más cargado estarán los técnicos de recertificación. “Hay un componente humano, estamos hablando de cientos de miles de vidas que hay que procesar”, argumentó.