Auditoría revela más de $860,000 en cuentas por cobrar, falta de reglamentación y otras deficiencias operacionales en el Departamento de Justicia

La opinión cualificada (el recurso se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados) señala que, al 29 de agosto de 2022, en la agencia quedaba un balance de cuentas por cobrar de $864,275, lo que representa un 94% del total de cuentas por cobrar relacionadas con el pago indebido de salarios entre el 2013 y 2022. Los pagos, señala el documento, se efectuaron a empleados que se ausentaban y no contaban con balances en las licencias de enfermedad ni vacaciones.

Además, del examen de diez cuentas por cobrar que suman $261,799, se evidenció que no se descontó del salario la cantidad adeudada en dos cuentas, no se realizaron gestiones de cobro en siete cuentas y no se encontraron los referidos de gestiones judiciales de cobro en nueve cuentas.

En el informe de la Contraloría se refleja, además, que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia no cuenta con reglamentación interna desde el 2004. Dicha reglamentación debería contener disposiciones sobre los propósitos, la organización administrativa, y deberes y responsabilidades de la División. Además, la Orden Administrativa que crea la División, no contiene disposiciones necesarias sobre el registro de referidos y querellas.

Los funcionarios resaltaron que los casos se posponen para atender los referidos por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) que deben referirse en un término no mayor a seis meses . Además, los empleados indicaron que las investigaciones son extensas, la cantidad de fiscales es insuficiente, los cambios de fiscales afectan el seguimiento y que los casos pierden importancia al no tener suficiente evidencia para radicarlos, entre otras razones.

De otra parte, la auditoría sostuvo que no se realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad en diversas dependencias desde el 2018, no se aclararon las diferencias con el Departamento de Hacienda y la propiedad adquirida para el edificio central, valorada en $2,897,050, no tenía número de propiedad. Además, se indicó que al 10 de enero de 2023, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, no había solicitado a Hacienda el nombramiento de un encargado en propiedad.