Ayuda Legal crea guía para la defensa de los alquileres de vivienda pública

“Por diseño, nosotros tenemos este desconocimiento de los derechos. No es que la gente no se quiera orientar o no quiera saber, es que, al tú mantenerlos en un espacio de total ceguera, me permite a mi (operador) mantenerte en un espacio de opresión”, expuso, por su parte, la licenciada Gloria Meléndez Mulero, parte del equipo de Ayuda Legal.