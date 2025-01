Ayuda Legal reforzará organizaciones que brindan servicios directos ante amenazas de discrimen y recorte de fondos

Ante los previsibles efectos de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en sus primeros dos días al mando, Ayuda Legal Puerto Rico inauguró una división para la defensa de organizaciones que abogan por los derechos humanos y brindan servicios directos a grupos históricamente discriminados por las políticas de libertad religiosa, así como por no contar con un estatus migratorio definido.

“Las organizaciones que tienen albergues, que se dedican al activismo, la abogacía o proveer servicios, ahora mismo están sentadas con su junta, con sus constituyentes y sus participantes, cuestionándose qué va a pasar si les empiezan a restringir los fondos para utilizarlos para comunidades migrantes, cuestionándose qué es lo que va a pasar si les dicen que no pueden atender a comunidades LGBTQ+, cuestionándose cómo le responden a una persona trans que va a viajar, que tiene un pasaporte que no identifica su género y que le dirán que no la van a dejar entrar por una aduana”, manifestó Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.