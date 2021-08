A dos semanas de haber iniciado la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los pacientes inmunosuprimidos en Puerto Rico, el flujo de personas recibiéndola es bajo, alertó Lilliam Rodríguez Capó, fundadora y directora de VOCES, entidad que ha fungido como brazo operacional del Departamento de Salud en el proceso de vacunación.

“No estamos viendo que el paciente que puede recibir la tercera dosis se esté movilizando con la rapidez esperada, pero creo que es porque todavía hay que divulgar más el grupo de pacientes que puede recibirla”, planteó Rodríguez.

La Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) aprobó el pasado 13 de agosto una tercera dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna para pacientes inmunosuprimidos, un sector poblacional vulnerable a complicaciones, en un intento por fortalecer sus defensas contra la variante delta del SARS-CoV-2, responsable de peligrosos brotes en diversas partes del mundo y en Puerto Rico.

Salud emitió el lunes, 16 de agosto, unas guías a proveedores sobre los criterios que deben considerar en la administración de la tercera dosis. El estimado inicial de personas hábiles para recibir esa tercera dosis fue de 76,000. Sin embargo, Rodríguez sostuvo que el número puede ser mucho mayor, aunque no hay una cifra oficial.

En respuesta a este medio, Salud estimó que a nivel local se han administrado unas 5,000 terceras dosis, pero “no hay un número absoluto porque no se está catalogando de otra manera en el sistema en este momento”. El Nuevo Día cuestionó cuándo la agencia podría responder con certeza a esa interrogante, pero no hubo una aclaración.

En Puerto Rico hay alrededor de 700 proveedores de la vacuna, como lo es la Universidad Central del Caribe (UCC).

“El Centro de Vacunación de la Universidad Central del Caribe ha administrado 141 terceras dosis de la vacuna Pfizer en las pasadas dos semanas a personas inmunocomprometidas. Además, ha continuado vacunando con las primeras y segundas dosis a personas de 12 años en adelante”, expresó a este medio la presidenta de la UCC, Waleska Crespo Rivera.

¿Quiénes pueden recibir la tercera dosis actualmente?

Según las guías, los pacientes inmunosuprimidos de 12 años o más que reúnan ciertas características y que hayan recibido las primeras dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech pueden recibir la dosis de refuerzo de este producto, así como los de 18 años o más vacunados con la de Moderna. Rodríguez recalcó que la tercera dosis puede administrarse al menos 28 días después de que la persona haya recibido la segunda dosis.

La directora de VOCES detalló que pueden recibir la tercera dosis “los pacientes que tienen tratamiento de cáncer activo, los pacientes que reciben cualquier tratamiento de condiciones reumatológicas, tratamientos biológicos, personas con el diagnóstico de VIH, personas con trasplante de órganos, inclusive trasplante de médula ósea o tratamiento de células madre, pacientes que estén recibiendo tratamiento de corticosteroide en altas dosis”. Al recibir la tercera dosis, la persona debe mostrar evidencia de diagnóstico o tratamiento.

Las personas que actualmente cualifican para la tercera dosis son las siguientes:

1. Personas en tratamiento activo para malignidad (tumores sólidos y neoplasias hematológicas).

2. Trasplante de órganos sólidos y en terapia inmunosupresora.

3. Recepción de trasplante de células CAR-T o células madre hematopoyéticas (dentro de los 2 años posteriores al trasplante o a la toma de terapia de inmunosupresión).

4. Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (por ejemplo, síndrome de Di George, síndrome de Wiskott-Aldrich).

5. Infección por VIH avanzada o no tratada.

6. Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas (es decir, ≥20 mg de prednisona o equivalente por día), agentes alquilantes, antimetabolitos, fármacos inmunosupresores relacionados con el trasplante, agentes quimioterapéuticos del cáncer clasificados como gravemente inmunosupresores, bloqueadores de factor de necrosis tumoral (TNF) y otros agentes biológicos inmunosupresores o inmunomoduladores.

Por el momento, la FDA no ha emitido una aprobación de refuerzo en cuanto a pacientes inmunocomprometidos que fueron inoculados con la vacuna de Johnson & Johnson/Janssen, cuyo fármaco solo requiere una dosis. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), “las personas que recibieron la vacuna de J&J/Janssen probablemente necesitarán una dosis de refuerzo de la vacuna de J&J/Janssen, y se espera contar con más datos en las próximas semanas. Una vez que cuenten con esos datos, los CDC mantendrán informado al público con un plan oportuno”.

Rodríguez recordó que aún no está aprobada una tercera dosis para la población general que ya recibió sus dos dosis de Pfizer o Moderna, aunque se espera que eso suceda durante la segunda mitad del mes de septiembre. La expectativa es que, una vez se emita la autorización, las personas completamente vacunadas podrán recibir la tercera dosis a los ocho meses de haber recibido la segunda.

Aumenta el ritmo de vacunación

En términos generales, tanto Salud como Voces aseguraron que ha habido un aumento en el ritmo de vacunación en las pasadas dos semanas.

“Ha habido un incremento significativo. Estamos vacunando entre 1,800 y 1,900, de 800 diarias anteriormente”, explicó Rodríguez en relación con los centros de vacunación de VOCES. Ese aumento, sostuvo, tiene que ver en parte con la reacción del público ante el aumento de muertes por COVID-29, esfuerzos educativos y las órdenes ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi en torno a la vacunación obligatoria en algunos sectores y que la evidencia de vacuna sea requisito de entrada en establecimientos.

“Se ha estado educando mucho más fuerte, tratando de apagar la desinformación sobre la vacunación”, manifestó. De otra parte, Salud había extendido hasta el sábado la participación de personas en la segunda edición del sorteo VacunarTe Paga, una vez recibieran la vacuna.

“VacunarTe Paga tenía el propósito de promover la vacunación en aquellos que todavía no se habían vacunados. De acuerdo con los proveedores, la respuesta fue buena y aumentó la participación de las personas”, sostuvo la agencia en declaraciones escritas. No obstante, indicó que hasta el miércoles no habría números concretos para comparar y precisar sobre el aumento.

Mientras, se espera que mañana, lunes, el gobernador informe sobre una nueva orden ejecutiva para contener el repunte del virus en la isla. Ante la alta transmisión del virus y el elevado nivel de riesgo de contagio que impera en gran parte de Puerto Rico, una docena de expertos consultados por este diario emitieron una serie de recomendaciones que incluyó la imposición de medidas más drásticas, como la Ley Seca y la limitación de horarios de operación, principalmente en negocios que venden bebidas alcohólicas. También se recomendó un toque de queda y más fiscalización en el uso de mascarillasholy otras medidas para el control del virus.