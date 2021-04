La barcaza Marilin H que alquila la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para el transporte de carga a Vieques y Culebra encalló tras chocar contra el muelle de esta última isla municipio.

Un vídeo en las redes sociales muestra al remolcador de la barcaza maniobrando para poder atracar en el muelle, pero hasta a eso de las 12:30 p.m, no lo había logrado.

“Llegando a Culebra, con carga, debido a la marea picada, chocó con el muelle cuando estaba atracando. Ni el muelle ni la barcaza sufrieron daños mayores”, aseguró la entidad en unas declaraciones escritas. La ATM había dicho primero a este medio que la embarcación no había encallado.

“La barcaza está en este momento maniobrando para ponerse en posición para descargar, y va de camino a Culebra un segundo remolcador para asistirla en la salida hacia Ceiba una vez haya cargado nuevamente”, añadió.

El incidente ocurrió luego de que la ATM confirmó ayer a El Nuevo Día que la rampa de la barcaza se había averiado, por lo que estaba funcionando de manera manual. Asimismo, informaron que el remolcador se había dañado y que ayer, a las 7:00 p.m., debía llegar otro. Se desconoce si eso ocurrió finalmente.

Dolly Camareno, líder comunitaria de Culebra, señaló que lo ocurrido “es otra prueba más feaciente de que nadie puede resolver los problemas como los mismos culebrenses”.

“Estas embarcaciones no son para el mar de Culebra. Cambia el viento, baja la marea y las embarcaciones no cala. Entonces, traen un remolcador para que remueva la barcaza y también se encalla”, estableció. “Ellos no saben ni tienen idea de lo que están haciendo”.

Ante esto, Camareno indicó que mañana, miércoles, a las 10:00 a.m. se manifestarán frente al Capitolio, en San Juan, para reclamar un mejor servicio de transporte marítimo.

“La solución urgente es que se le de participación ciudadana a los culebrenses para que ellos sean los que tomen las riendas de este asunto. Ya sea por una cooperativa o de alguna forma”, indicó al rechazar la Alianza Público Privada (APP) que privatizaría el servicio de transporte.

La embarcación Marilyn H fue alquilada por la ATM a la compañía American Tug a un costo de $14,000 por día. La nave tarda cinco horas en completar ambos viajes entre Ceiba y Culebra, y dos horas entre Ceiba y Vieques.

Actualmente, la mayoría de las embarcaciones que se utilizan para el transporte marítimo a Vieques y Culebra son de las compañías PR Ferris y HMS Ferries.