Decenas de organizaciones civiles, sindicatos y otros grupos gremiales convocaron hoy, viernes, a una paro nacional a través del movimiento “Bori flu” en reclamo por justicia salarial y un retiro digno.

Similar a las protestas de maestros, bomberos y paramédicos, miles de empleados públicos están previstos a ausentarse a sus trabajos a partir del mediodía para acudir al estadio municipal Hiram Bithorn, en San Juan, donde se agruparán para realizar una marcha.

No obstante, algunas de las protestas iniciarán más temprano. Ese es el caso de una manifestación de profesionales de la salud que inició a las 9:00 a.m. desde el Capitolio. Mientras, otros sindicatos se manifiestan desde temprano en en el Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra.

Somos más y no tenemos miedo!!! Únete al BORI-FLU mañana. No falta dinero, sobran ladrones. Compartan las convocatorias. La calle está 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 LA GENTE ANTES QUE LA DEUDA Posted by Maria Del Mar Rosa-Rodriguez on Thursday, February 17, 2022

El aumento en protestas y reclamos inició hace poco más de dos semanas cuando la Federación de Maestros de Puerto Rico inició el llamado “teacher’s flu”, mediante el que educadores se ausentaban a las escuelas en señal de protesta. Las manifestaciones continuaron por más de una semana hasta que el pasado 7 de febrero el gobernador Pedro Pierluisi anunció un aumento de $1,000 en el salario mensual de maestros y maestras.

Sin embargo, contrario a apaciguar las manifestaciones, expresiones de Pierluisi luego de anunciar el aumento para maestros indignaron a empleados públicos y fue el punto de partida para el inicio de convocatorias a la manifestación masiva que se espera hoy.

“Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestionan si debe seguir haciéndolo -o porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera-, no está obligado a permanecer en esa posición. Ahora, si permanece en esa posición -y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico- tiene que cumplir con su deber. No hay alternativas”, destacó el gobernador.

Las declaraciones del ejecutivo se enmarcaron, también, en el respaldo que han mostrado los policías y bomberos, así como otros sectores del servicio público, a las protestas de maestros en escuelas a través de toda la isla.

A juicio de Pierluisi, “hay formas y maneras de marchar y protestar, pero jamás debe conllevar poner en peligro la vida de los demás cuando ese es tu deber”.

Lejos de disculparse por sus expresiones, el ejecutivo se reafirmó en lo que declaró en la conferencia de prensa, al punto en que extendió “el mensaje” a empleados del sector privado.

“Cuando uno no está de acuerdo con una paga que tiene, unas condiciones, uno protesta y se queja, pero jamás claudica al deber. Sobre todo en áreas como la seguridad pública, un área sagrada, o la enseñanza de nuestros hijos. Hay que entender que esas son vocaciones. Y así puedo dar tantos ejemplos de personas que hacen sacrificios porque realmente tienen una vocación y a eso es que yo apelé. No quiere decir que no puedan protestar y quejarse. Pueden hacerlo fuera de horas laborables, pueden hacerlo durante fines de semana, pero jamás cerrar los portones de una escuela, cerrar los portones de una estación de bombas o de Policía, no, no, no. Eso jamás se debe permitir en una sociedad de orden y eso yo lo digo como gobernador representando a todos los puertorriqueños”, aseveró Pierluisi en entrevista con Noticentro.

Las manifestaciones, que iniciaron a principio de este mes, llevaron al gobernador a anunciar aumentos salariales para maestros, bomberos, policías, paramédicos y oficiales correcionales. No obstante, todos los aumentos serán posibles a través de fondos federales, dirigidos al manejo de la pandemia del COVID-19 y como parte del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés).

De momento, ninguno de los fondos que se utilizarán para completar los nuevos salarios para dichos empleados son recurrentes.