Sentada en una mesa, consumiendo algunos refrigerios mientras esperaba que diera comienzo la asamblea general de la Federación de Maestros se encontraba la educadora de español Sheila Mercado.

Con solo mirarla nadie sabría que la mujer, maestra en la escuela Juan B. Miranda, en Guaynabo, y quien posee una maestría y créditos doctorales, pasa tantas vicisitudes a causa del bajo salario que recibe mensualmente, lo que en ocasiones le impide hasta comer con regularidad. Por eso, dijo: “Yo sobrevivo de cheque a cheque. A veces dejando de pagar unas cosas para poder pagar otras”.

“Yo a veces me tengo que acostar sin comer. (Se le salen las lágrimas.) Tengo que hacer una comida al día o dos comidas al día porque si no, no me da (el dinero). Son muchas las noches que yo tengo que hacer solamente la comida del mediodía y por la noche acostarme con una batida de frutas o una galleta para entonces al otro día para la escuela porque si no no puedo”, contó cuando El Nuevo Día la abordó para que narrara qué la motivaba a exigir al gobierno un mejor salario y retiro.

“La situación del magisterio es fuerte y nosotras estamos gritando ya porque no podemos más. Yo soy una de muchas. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que el magisterio tiene cara de mujer porque somos muchas maestras como yo”, agregó la mujer de 55 años no sin antes reconocer que había otras maestras en peor situación.

Contó que gana mensualmente $2,000 sin contar las deducciones que le hacen a su cheque quincenal.

“Cuando tengo todas las deducciones, yo me quedo con $821 con algo (quincenal). De ahí yo tengo que sacar para pagar mi guagua, que paga cerca de $500. Tengo que pagar el mantenimiento del condominio de $177, que es alto. Yo soy madre soltera. A pesar de que mis hijos ya son adultos porque el mayor tiene 27 años, tengo una hija de 24 (años) que tiene condiciones especiales pues es bipolar y tiene sus crisis y sus cosas. Los medicamentos son caros. Sí, tengo la ayuda del papá, pero comoquiera es un gasto que uno tiene y preocupaciones. Tengo un préstamo con un banco”, sostuvo.

Además, ayuda a sus padres que son personas de la edad avanzada y con enfermedades.

“Son personas adultas, viejitos. Mi mamá tiene Alzheimer. Salgo de la escuela corriendo a ayudarlos en lo que yo pueda. Mi papá es operado del corazón”, narró.

Es la única hija que puede ayudar a sus padres puesto que su hermana que, irónicamente también es maestra, vive en Luisiana, pero con un salario muy superior al de los educadores de Puerto Rico, dijo Mercado. Agregó que no se marcha de la isla, sobre todo conociendo de primera mano que puede ganar más dinero, por no dejar a sus padres solos.

“Son las peripecias de la vida las que uno hace para uno poder echar pa’lante. Son cosas que nadie sabe. Solamente personas allegadas (saben) del hambre que uno pasa, las situaciones y las vicisitudes”, sostuvo con un poco de conformismo.

Las universidades tampoco son una opción

La maestra dijo que fue reclutada por el Departamento de Educación en el 2001, pero previamente estuvo 12 años dando clases en colegios privados y universidades.

“Las universidades tampoco quieren pagar. Solo te dan clases si hay matrícula. Ya no te están dando la permanencia”, dijo para explicar por qué ya no quiere ofrecer clases en las universidades.

Mercado lamentó que su profesión no sea valorada en Puerto Rico. Por eso, apoya las manifestaciones de los educadores, la más reciente el pasado fin de semana, en la que exigen al gobierno un salario y retiro adecuado. De hecho, miles de maestros se ausentaron de sus escuelas en lo que ha sido denominado como el “teacher flu”. La maestra de español reconoció que por décadas el maestro se ha resignado y no es consistente en sus reclamos al gobierno por “miedo a represalias y necesidad”.

“El miedo a que al faltar te lo vayan a descontar (del cheque). Son muchos los que viven igual que yo: de chavo a chavo tras de que cobras bien poquito”, afirmó.

Enfáticamente, rechazó las expresiones de funcionarios públicos que hicieron un llamamiento al magisterio a que regrese a las aulas porque sus estudiantes se afectan.

“Estoy cansada de esa frase ‘los niños son primero’ porque siempre se acuña de bastón cuando no es real. El mismo gobierno es el que está maltratando los niños. No son los maestros. Los maestros a veces le damos mucho a esos niños que asisten a nuestros salones. Yo he sabido compartir mi merienda con mis estudiantes, con los que no tienen. Para mí mis niños son primero, pero en la medida en que tú tengas a un empleado o un maestro viviendo con vida de calidad, puede producir una educación de calidad para sus estudiantes”, sentenció.

“El maestro luchando también está enseñando”

“El maestro luchando también está enseñando. Dondequiera que nos paremos somos ejemplos de lucha. Somos ejemplo de lucha. La lucha no solamente se da en el salón de clases. Se le enseña (al estudiante con el reclamo y las manifestaciones) justicia y dignidad”, sostuvo la mujer que explicó a sus alumnos por qué el magisterio estaba manifestándose.

El salario base del maestro del Departamento de Educación es de $1,750 mensuales sin deducciones. Mientras que en el sector privado el promedio del salario por hora del maestro es de $10 a $12. Los maestros no cotizan al Seguro Social.

En cuanto al retiro, con la aprobación del Plan de Ajuste a la Deuda los maestros del sistema público de enseñanza de 44 años de edad o menos cotizarían de forma automática al Seguro Social mientras que los que sean mayores podrán hacerlo de forma voluntaria.

El Plan de Ajuste a la Deuda también congela el plan de retiro de los maestros del sistema público y modifica el sistema de beneficios definidos -bajo el cual recibían una pensión vitalicia equivalente al 75% de su sueldo si cumplían con unas condiciones de años de servicio y edad- a un sistema de aportación definida que calcula su pensión a base del dinero que aporten a una cuenta de retiro en la cual no habrá aportación del patrono. Asimismo, extiende la edad de jubilación a los 63 años y permitiría que los maestros coticen al Seguro Social.

Listos para luchar sin tregua

Mientras, el Plan Fiscal otorga un aumento salarial de $470 al mes a los maestros, pero condicionado a métricas de asistencia de docentes y estudiantes. El martes, se dio a conocer que la JSF rechazó un proyecto de ley que habría elevado el salario base de los maestros de $1,750 a $2,700.

“Yo estoy para dar la lucha hasta el final y si se declara un voto de huelga yo estoy dispuesta a participar también porque ya este relajo se tiene que acabar. Nosotros merecemos un salario justo y merecemos un retiro digno”, dijo Mercado, quien entiende que un salario justo son $4,000 al mes.

Durante la asamblea general de la Federación de Maestros la matrícula decidirá qué camino seguir, según dijo su presidenta Mercedes Martínez. La reunión comenzó pasada la 1:00 p.m. y se cree que pueda extenderse hasta las 5:00 p.m.

“Vamos a discutir el Plan de Ajuste a la Deuda, cómo afecta el plan de retiro del maestro, el tema del ajuste salarial, los proyectos que estamos exigiendo y qué está dispuesta a hacer la matrícula. Todo está sobre la mesa”, dijo Martínez.

Los maestros María Cristina García Rodríguez y Jorge Emmanuel Báez Pagán también dijeron estar dispuestos en seguir la lucha hasta donde fuese necesario en reclamo de un mejor salario y retiro.

Báez Pagán reside en Guaynabo, pero viaja todos los días a la escuela Alfonso Casta Martínez, en Maunabo. Eso requiere un gasto de gasolina en su cheque de $850 quincenal. Sin deducciones gana al mes $1,986, dijo el maestro de historia.

“Yo gasto mensualmente $260 en gasolina, más si como afuera, el almuerzo… lo más que me sacan es para el retiro. Tengo 35 años me retiraría con una miseria. Caigo en la nueva ley. Me faltan 38 años (para jubilarse)”, contó.

“A veces tengo que dejar de pagar mi vehículo de motor y ese es el que me lleva a la escuela”, agregó el maestro sobre lo que hace para lidiar con un sueldo bajo.

“Ya es hora de que se le haga justicia salarial al empleado público, especialmente al maestro. No va a haber detente. Esta lucha continuará hasta que se nos tome en consideración”, reclamó.

Se mostró confiado de que estudiantes y padres apoyen al magisterio en su reclamo porque se han encargado de explicarle los problemas que enfrentan los maestros y maestras.

La situación no es distinta para la maestra García Rodríguez. Es maestra en asistencia tecnológica en una escuela pública de Mayagüez. Es viuda y llegó a la asamblea general acompañada de su niño de dos años.

“Llevo 10 años como maestra. La limitación o cómo yo me veo afectada con este Plan de Ajuste a la deuda es que al cabo de 63 años de edad yo quedo con una pensión de $430. $330 de ellos serían de forma vitalicia y el restante es la pensión del híbrido. Definitivamente, ahora mismo nadie sobrevive con eso ni más adelante nadie va a sobrevivir”, contó la maestra, quien tiene un salario de $1,941 mensual, pero obtiene poco más de $1,200 al mes cuando se le hacen las deducciones.

Lamentó que tampoco Educación le ayude con los gastos de sus estudios conducentes a una maestría como se hacía en el pasado con el programa denominado Carrera Magisterial. Apuntó que “sobrevive” con el dinero del Seguro Social que recibe para su pequeño tras la muerte de su esposo.

“No tengo un segundo trabajo porque tengo el nene y solo cuento con el cuido que me ofrece mi mamá. Mi situación, aunque es particular, es básicamente el rostro de muchas de las mujeres (maestras) que trabajan para Educación. Es detrimental”, apuntó.