Comenzaron a reunirse a las 7:00 a.m., en el estacionamiento de un céntrico centro comercial del área metropolitana. Muchos cargaban instrumentos musicales, pues llevar una trulla navideña al lugar que visitarían –el sector Las Carolinas, en el barrio Bairoa, en Caguas– era inevitable. Ya organizados, partieron este sábado en caravana, con el fin de llevar alegría y auscultar las necesidades de salud de residentes con dificultad de acceso a los servicios por una variedad de factores, principalmente, socioeconómicos.

“Visitamos cuidadores y encamados, personas que no pueden salir a recibir servicios médicos. Hicimos una variedad de cernimientos y vamos a volver después con el equipo específico (para atenderlos)”, dijo la doctora Elba Díaz Toro, una de las organizadoras de las Brigadas Salubristas, iniciativa de ayuda comunitaria que surgió tras el huracán María y que encaminó también el doctor Heriberto Marín.

Servicios médicos básicos y evaluación dental y nutricional fueron provistos por voluntarios de esta iniciativa, que igualmente ayudaron a educar y llevar mensajes de prevención. Dentro de los voluntarios del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se encontraban miembros de la Escuela de Medicina Dental y la Escuela Graduada de Salud Pública. Además, participaron voluntarios de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, personal del Departamento de Salud y la Unidad de Control de Vectores, entre otros, incluyendo veterinarios. Contaron con el apoyo de la Corporación SANOS, organización con sede en Caguas que ofrece servicios médicos y de salud mental a la población general.

De mano de los líderes comunitarios, el grupo se dividió en cuatro brigadas y cuatro rutas.

“Visitamos casas donde la estructura estaba bien, pero las personas (que viven en ellas) no pueden mantenerlas. Muchas veces son dos personas semiencamadas. Se necesita mucho mantenimiento a los jardines, y vimos también muchas personas y animales sin vacunar. Hay que llevar educación para que no almacenen agua, falta mucho cuidado preventivo porque muchos no pueden salir (de sus casas)”, dijo Díaz Toro, profesora e investigadora de la Escuela de Medicina Dental del RCM de la UPR.

A nivel nutricional, contó, se realizaron entrevistas dirigidas a la seguridad alimentaria. En las evaluaciones dentales, agregó, se identificaron muchas lesiones, caries y abscesos. “Por eso, tenemos que venir después con equipos portátiles para hacer extracciones”, indicó, al anticipar que parte del grupo regresará a esta comunidad en enero para darle seguimiento e intervenir en las necesidades dentales que se identificaron.

Según Díaz Toro, son los líderes comunitarios los que se comunican con las Brigadas Salubristas para avisar cuando hay comunidades vulnerables o personas descompensadas que no pueden recibir servicios médicos.

“Tratamos de hacer un seguimiento mínimo anual a estas comunidades (que van visitando)”, expresó.

Agregó que, dentro de la necesidad identificada, el grupo también se percató del sentido de comunidad que impera con vecinos que se ayudan unos y otros, incluso dedicándose a cuidar a los más vulnerables, aún sin tener lazos consanguíneos.

“No hemos encontrado ninguno mal cuidado, dentro de sus recursos. Esa bondad del puertorriqueño de cuidar, de que la comunidad se hace cargo, lo he visto aquí. Cuidadores que, aún sin ser familia, los tratan como a un hijo”, relató emocionada.

Como en otras ocasiones, destacó, identificaron mucha necesidad y pobreza.

Díaz Toro informó que las personas que quieran hacer donativos pueden comunicarse a través de la página de Facebook de Brigadas Salubristas. Agregó que los donativos económicos se pueden enviar a través de VOCES, Coalición de Inmunización, especificando que son para las Brigadas Salubristas.