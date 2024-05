Buscan brindarle un nuevo futuro a más de 70 animales removidos del Centro de Control y Albergue Animal Capitán Correa

Guaynabo - El santuario de animales de The Humane Society of Puerto Rico busca darle una nueva vida a las decenas de animales removidos el martes del Centro de Control y Albergue Animal Capitán Correa, en Arecibo , para salvaguardar su bienestar.

El Centro de Control Capitán Correa empleaba la eutanasia para controlar la población de animales que recibían. The Humane Society of Puerto Rico, en cambio, atiende y rehabilita a los animales para encontrarles un nuevo hogar, ya sea temporero o permanente.

“Estamos evaluando uno que tenemos duda. Están en el proceso de hacer CBC, la química y todos los exámenes médicos y (la veterinaria) nos va a dejar saber... Ahora él se ve bien, está comiendo y todo. Vamos a ver qué prognosis tiene y si es tratable. Si es una buena prognosis, es tratable y no tiene comprometida su calidad de vida lo vamos a intentar. Fuera de eso vinieron problemas de piel, sarna sacóptica... vinieron muchos con problemas de piel“, detalló Rodríguez añadiendo que estos casos eran algunos de los candidatos a eutanasia.

Por otra parte, The Humane Society of Puerto Rico también identificó a algunos animales con collares y se encuentran en el proceso de determinar si se trató de una entrega voluntaria o si fue un animal extraviado que fue recogido.

“Los vamos a publicar y si es un animalito que estaba en la calle y no debe y fue removido, que la persona lo identifique y lo pueda buscar” , informó Rodríguez.

También hay dos perras hermanas de la raza Syberian Husky, que es de alto mantenimiento por su energía. No se pudo establecer por qué estos animales, que comúnmente son vendidos a $200 - $600 por cachorro en la página Clasificados Online, terminaron en el centro de control de Arecibo, aunque Rodríguez aseguró que no es algo fuera de lo común.

“Ese animal tenía un collar incrustrado y se tuvo que sacar. Ese pudo ser un animal de entrega voluntaria o pudo ser un animal que el municipio recogió. No sé qué municipio fue porque tengo récord médico, pero no tengo procedencia de cada animal”, expuso Rodríguez.

“Por eso es que yo invito a la comunidad que cuando decida adoptar lo piense porque es una vida que siente, no te lo manifiesta como lo manifestamos nosotros, pero siente y padece y te va a durar por lo menos 15 años” , advirtió la directora.

“Esas organizaciones no saben manejar animales. Esta histeria crea maltrato. Ya tú lo ves. El manejo no es el correcto... Tengo una comunidad que quiere que los salvemos a todos y no podemos a menos que la comunidad se envuelva”, expresó.