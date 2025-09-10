“Cada cual tiene derecho a su opinión”: Zayira Jordán minimiza las críticas a su gestión como presidenta de la UPR

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, indicó este miércoles que no anticipa renuncias adicionales de rectores del sistema universitario, pero recalcó que se mantendrán en sus puestos solo mientras sean de su confianza.

Desde que la líder universitaria asumió el cargo, el 1 de julio, cuatro de los 11 rectores han dejado sus posiciones. En cada instancia, los rectores de Utuado, Cayey, Arecibo y Humacao han hecho referencia a presiones de Jordán Conde o problemáticas internas como razón para sus renuncias.

El exrector interino de Arecibo Ricardo Infante Castillo sostuvo que “es difícil y es muy difícil lo que va a tener la Universidad, porque el estilo de la presidenta es bastante complicado“. ”Es una persona bastante hostil, su forma es bastante fuerte y, desafortunadamente, esto es un patrón”, dijo al conocerse su salida.

PUBLICIDAD

La presidenta de la UPR restó importancia a las críticas lanzadas por los funcionarios.

“Cada cual tiene derecho a su opinión”, expresó Jordán Conde, en declaraciones a medios de comunicación tras una conferencia de prensa en el Recinto de Ciencias Médicas.

Al ser cuestionada sobre los rectores que ocupan sus cargos desde antes de su llegada a la presidencia, Jordán Conde indicó que cuentan con su confianza.

“De acuerdo al reglamento, son posiciones de confianza, y en tanto y cuando el rector cuente con mi confianza, permanecerá en la posición”, reiteró. “Los rectores están bajo evaluación, al igual que siempre lo he dicho, y así debe ser para el bienestar de la Universidad y de la comunidad universitaria”, añadió.

¿Qué incluye la agenda a corto plazo de Zayira Jordán Conde para la UPR? La nueva presidenta lo explica Reconoce, además, que conciliar el presupuesto del primer centro docente del país será uno de sus mayores retos.

La semana pasada, integrantes de la Junta Universitaria acusaron a Jordán Conde de presentar un “claro patrón de actuación marcado por la evasión de procesos reglamentarios, la falta de apertura al diálogo y la toma de decisiones unilaterales”.

“La presidenta de la UPR ha optado por escuchar solo a quienes ella quiere y no a sus cuerpos de gobernanza. Quedan confirmados nuestros temores: la escasa experiencia de la presidenta en ámbitos académicos universitarios anuncia consecuencias nefastas para el futuro de la UPR. La Universidad de Puerto Rico merece una presidenta que respete la reglamentación, rinda cuentas de sus decisiones, atienda con seriedad los cuestionamientos de sus representantes y asuma con responsabilidad el deber de responder ante sus organismos colegiados”, denunciaron los representantes estudiantiles y claustrales ante la Junta Universitaria, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La presidenta universitaria minimizó críticas que ha recibido del sector estudiantil, empleados docentes y no docentes y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien se opuso a su designación.

“Me parece que, de nuevo, es una percepción que puede tener algún individuo, pero no me parece que sea una creencia compartida por la comunidad universitaria. Yo estoy complacida con mi desempeño, y sigo adelante”, sentenció.

Asimismo, rechazó que tome en cuenta la ideología política de profesionales al realizar nombramientos de confianza en la Administración Central, luego que el presidente del Senado la criticara por presuntamente nombrar a un alto cargo a una persona que identificó como afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).

A pesar de las críticas, la funcionaria se expresó satisfecha con la labor que ha realizado desde que llegó a la presidencia de la UPR hace dos meses.

“Me encanta, estoy bien inspirada, estoy bien contenta con mi rol. Sé que me falta mucho por crecer, (y) estoy en la mejor disposición de hacerlo”, comentó.