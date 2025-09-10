Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Cada cual tiene derecho a su opinión”: Zayira Jordán minimiza las críticas a su gestión como presidenta de la UPR

La líder universitaria sostuvo que los rectores de todos los recintos continúan bajo evaluación

10 de septiembre de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ahora exrectores de Utuado, Cayey, Arecibo y Humacao han hecho referencia a presiones de Zayira Jordán Conde o problemáticas internas como razón para sus renuncias. (Pablo Martínez Rodríguez)
Por

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, indicó este miércoles que no anticipa renuncias adicionales de rectores del sistema universitario, pero recalcó que se mantendrán en sus puestos solo mientras sean de su confianza.

RELACIONADAS

Desde que la líder universitaria asumió el cargo, el 1 de julio, cuatro de los 11 rectores han dejado sus posiciones. En cada instancia, los rectores de Utuado, Cayey, Arecibo y Humacao han hecho referencia a presiones de Jordán Conde o problemáticas internas como razón para sus renuncias.

El exrector interino de Arecibo Ricardo Infante Castillo sostuvo que “es difícil y es muy difícil lo que va a tener la Universidad, porque el estilo de la presidenta es bastante complicado“. ”Es una persona bastante hostil, su forma es bastante fuerte y, desafortunadamente, esto es un patrón”, dijo al conocerse su salida.

La presidenta de la UPR restó importancia a las críticas lanzadas por los funcionarios.

“Cada cual tiene derecho a su opinión”, expresó Jordán Conde, en declaraciones a medios de comunicación tras una conferencia de prensa en el Recinto de Ciencias Médicas.

Al ser cuestionada sobre los rectores que ocupan sus cargos desde antes de su llegada a la presidencia, Jordán Conde indicó que cuentan con su confianza.

“De acuerdo al reglamento, son posiciones de confianza, y en tanto y cuando el rector cuente con mi confianza, permanecerá en la posición”, reiteró. “Los rectores están bajo evaluación, al igual que siempre lo he dicho, y así debe ser para el bienestar de la Universidad y de la comunidad universitaria”, añadió.

¿Qué incluye la agenda a corto plazo de Zayira Jordán Conde para la UPR? La nueva presidenta lo explica

¿Qué incluye la agenda a corto plazo de Zayira Jordán Conde para la UPR? La nueva presidenta lo explica

Reconoce, además, que conciliar el presupuesto del primer centro docente del país será uno de sus mayores retos.

La semana pasada, integrantes de la Junta Universitaria acusaron a Jordán Conde de presentar un “claro patrón de actuación marcado por la evasión de procesos reglamentarios, la falta de apertura al diálogo y la toma de decisiones unilaterales”.

“La presidenta de la UPR ha optado por escuchar solo a quienes ella quiere y no a sus cuerpos de gobernanza. Quedan confirmados nuestros temores: la escasa experiencia de la presidenta en ámbitos académicos universitarios anuncia consecuencias nefastas para el futuro de la UPR. La Universidad de Puerto Rico merece una presidenta que respete la reglamentación, rinda cuentas de sus decisiones, atienda con seriedad los cuestionamientos de sus representantes y asuma con responsabilidad el deber de responder ante sus organismos colegiados”, denunciaron los representantes estudiantiles y claustrales ante la Junta Universitaria, en un comunicado de prensa.

La presidenta universitaria minimizó críticas que ha recibido del sector estudiantil, empleados docentes y no docentes y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien se opuso a su designación.

“Me parece que, de nuevo, es una percepción que puede tener algún individuo, pero no me parece que sea una creencia compartida por la comunidad universitaria. Yo estoy complacida con mi desempeño, y sigo adelante”, sentenció.

Asimismo, rechazó que tome en cuenta la ideología política de profesionales al realizar nombramientos de confianza en la Administración Central, luego que el presidente del Senado la criticara por presuntamente nombrar a un alto cargo a una persona que identificó como afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).

A pesar de las críticas, la funcionaria se expresó satisfecha con la labor que ha realizado desde que llegó a la presidencia de la UPR hace dos meses.

“Me encanta, estoy bien inspirada, estoy bien contenta con mi rol. Sé que me falta mucho por crecer, (y) estoy en la mejor disposición de hacerlo”, comentó.

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

La funcionaria se convirtió el 1 de julio en la primera mujer en asumir la dirección en propiedad de la universidad del Estado.

Tags
Universidad de Puerto RicoUPRZayira Jordán Conde
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: