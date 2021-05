El Departamento de Salud, con el apoyo de varios de los principales proveedores de las vacunas contra el COVID-19 –como la Guardia Nacional y VOCES: Coalicion de Vacunacion de Puerto Rico–, desarrollan una estrategia para visitar barrios, residenciales públicos, centros comerciales, aeropuertos, plazas y otros lugares que faciliten el acceso a este producto, incluso, sin cita y fuera de horas laborables.

Desde febrero hasta mediados de mayo, en Puerto Rico, han ocurrido 586 muertes por COVID-19 y el 98% de ellas fueron personas no vacunadas contra el coronavirus, según un análisis de Salud.

Los datos de la agencia confirman, además, que el 61% de la población no se ha vacunado o completado el proceso.

Lograr que el segmento poblacional de 20 a 40 años responda a este esfuerzo ha sido, y todavía representa, un gran reto, aseguran los expertos.

“Lo que vemos es una merma en el entusiasmo a la vacunación”, admitió la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud, quien señaló que también han identificado adultos mayores que aún no se han vacunado.

Tras la interrupción el viernes de un operativo para vacunar a los viajeros locales que llegaran al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín -mientras se investigaba la supuesta contaminación de unos lotes de la vacuna de Johnson & Johnson- ayer se anunció que este esfuerzo comenzará mañana, luego de que se confirmara que no hay riesgo en el producto.

Según la infectóloga pediátrica, un análisis del aparente rechazo o duda hacia las vacunas contra el COVID-19 en personas de 20 a 40 años ha encontrado que, en esas edades, muchos no se sienten vulnerables a infectarse o no están convencidos del producto y prefieren esperar más.

“Queda un por ciento de la población que no ha accesado la vacuna por falta de transportación (a clínicas de vacunación o proveedores vacunando), porque no salen de su entorno o no han podido llegar. De ahí, es que nace esta iniciativa de ir a buscar a la gente”, dijo Cardona.

La funcionaria reconoció, sin embargo, que hay un por ciento de la población que todavía tienen que convencer, a través de la educación, para que se vacunen.

Además del centro de vacunación que se estrenó hace poco más de una semana en Plaza Las Américas en Hato Rey, Cardona informó que hay un esfuerzo similar en el centro comercial Plaza del Caribe en Ponce. También, señaló que se están llevando clínicas de vacunación a poblaciones de difícil acceso, como personas sin hogar y albergues de mujeres y menores maltratados, así como a clubes y equipos deportivos.

Igualmente, dijo, esta semana se harán clínicas de vacunación en residenciales públicos de Ponce, Vega Alta, San Juan, Ciales y Humacao. Se harán vacunaciones en Añasco, Cayey, Dorado, Florida, Vega Alta, San Germán, Utuado y Cidra.

Cardona anticipó que se evalúa dar incentivos a personas que se vacunen. Agregó que se trabaja para fortalecer la cantidad de proveedores que vacunan para que, cuando se amplíe la edad permitida para administrar la vacuna o el gobierno federal recomiende otra dosis de refuerzo, no se formen largas filas.

Salud detalló que, al menos, 1,063,224 personas ya han completado la serie completa de vacunación para el control del COVID-19 en a isla, según los datos entrados hasta el jueves al registro electrónico de la agencia.

“La vacuna funciona y está demostrado”, reiteró Cardona.

Con 39% de la población apta para vacunar en la isla ya inoculada -o 33% si se considera el total de la población (3.2 millones de personas)-, la funcionaria aseguró que sigue firme la meta de alcanzar la inmunidad de rebaño de este virus para mediados de septiembre.

No obstante, advirtió que el éxito dependerá de que nuevas estrategias para avivar la vacunación den resultado, sumado a que a la isla no llegue alguna nueva variante que ponga a prueba la efectividad de estas vacunas.

El ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, resaltó, por otro lado, que Puerto Rico no es el único país donde ha bajado la intensidad de la vacunación. Por eso, aplaudió el esfuerzo que dirigirá la Guardia Nacional en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, así como en los aeropuertos regionales de Ponce y Aguadilla, de vacunar a residentes del país que lleguen de viaje y quieran inocularse, en un operativo que se extenderá los siete días de la semana.

Dentro de los próximos pasos, Reyes mencionó que el martes irán a Culebra a vacunar a personas de 12 años o más, mientras el miércoles estarán en Vieques haciendo lo mismo.

“Estamos moviéndonos con los alcaldes, identificando pueblos donde hay más baja vacunación”, dijo, al señalar entre estos a Cataño, Utuado y Las Marías.

El Nuevo Día supo que algunos de los pueblos con la tasa de vacunación de COVID-19 más baja son Maricao, Añasco, Cataño, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Loíza, Salinas, Guánica y Peñuelas.

Mientras, Salud identifica a Rincón, Peñuelas, Adjuntas, Añasco, Cataño, Ceiba, Jayuya, Guánica, Las Marías y Naguabo como los municipios con menos personas con la serie de dosis completadas.

“Muchos (de los que no han respondido a esta vacunación) es por (problemas de) acceso, por necesidad de transporte. Y en la juventud (muchos) entienden que su sistema inmune los va a proteger de contagios”, dijo Reyes.

Anunció que otra iniciativa que se coordina está proyectada para realizarse desde este jueves hasta el sábado en la Plaza del Mercado de Santurce. En coordinación con Salud y el Municipio de San Juan, indicó, se proyecta hacer una clínica de vacunación desde media tarde hasta horas de la noche. Anticipó que planifican contar con la participación de artistas y personajes que muevan a la juventud a vacunarse contra el COVID-19.