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Carmelo Ríos asegura que suspender arbitrio al diesel será necesario para abaratar costos en ese combustible

La medida aplicaría al sector de los transportistas, cuyos vehículos dependen de esta sustancia para operar

14 de octubre de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ríos aseguró que la suspensión sería solo para el sector de transportistas en Puerto Rico. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, propuso suspender los arbitrios estatales al diésel para aliviar el costo de este combustible ante el alza en los precios de la gasolina en Puerto Rico, en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

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El diesel no es un lujo es una necesidad de desarrollo económico, vamos a suspender para aquellos que transportan y de esa manera no alteramos la tarifa y abaratamos costos”, aseguró Ríos durante una entrevista en el programa Lo de Hoy donde además mencionó que estaría cursando una carta hoy al Departamento de Hacienda, donde ya llevó su propuesta.

Según el senador, la agencia gubernamental se muestra reacia a acatar la medida, pues considera que “si tú abres esa puerta, por ahí van otras cosas más”.

“Pero es que esa puerta se tiene que abrir ante lo que estamos viviendo con esta gente de New Fortress que mintieron”, añadió Ríos.

Y es que según el legislador, quitar la falta de este arbitrio podría descuadrar los recaudos de Hacienda y por consiguiente su presupuesto.

Una subsidiaria de la empresa New Fortress, New Fortress Energy, era la encargada de traer gas natural a Puerto Rico. A esos efectos, emplearon el uso del barco tanquero Amur River, que no contaba con el tamaño adecuado para atracar en el muelle de New Fortress y obligaba a los prácticos de ese muelle a maniobrar en caso de tener que salir barcos del puerto.

La controversia provocó una disputa que llegó hasta el Tribunal Federal pero que posteriormente con la entrada a la isla del buque, quedó en estado académico.

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Breaking NewsCombustiblePrecio del petróleoCarmelo RíosDepartamento de HaciendaLo de hoy
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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