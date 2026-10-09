Huracán Isaías podría provocar un alza en los precios de la gasolina en Estados Unidos

Según los expertos del sector, se prevé que el huracán Isaías no afecte a los principales centros de la industria petrolera de la costa del Golfo, pero, aun así, podría provocar un repunte en los precios de los combustibles si causa cortes de electricidad que obliguen a cerrar las refinerías y, por tanto, impidan el procesamiento del crudo.

Un cierre prolongado de las refinerías afectaría al suministro de combustible, que ya se ha visto mermado por el conflicto actual en Oriente Medio y la guerra de Rusia contra Ucrania.

Las instalaciones de Chevron en Pascagoula (Misisipi) y la refinería de Vertex Energy en Mobile (Alabama), que representan el 2.4% de la capacidad de refino del país, corren el riesgo de sufrir inundaciones y cortes de electricidad, según ha declarado Andrew Lipow, analista petrolero con sede en Houston. Cualquier problema podría provocar la paralización de las instalaciones en un momento en el que los suministros de gasóleo ya son escasos.

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Isaias se intensificó hasta convertirse en un huracán de gran intensidad el viernes, mientras avanzaba a toda velocidad hacia la costa del Golfo, donde se estaban llevando a cabo los últimos preparativos ante la posibilidad de marejadas ciclónicas y fuertes vientos que podrían poner en peligro la vida de las personas.

Si la tormenta pasa rápidamente y sus efectos son mínimos, las refinerías seguirían funcionando a capacidad reducida y los precios de la gasolina y el gasóleo podrían subir solo unos céntimos, según Carl Larry, de la empresa de análisis energético Enverus. Sin embargo, si refinerías como la de Chevron cierran por completo, podrían tardar semanas en recuperarse, lo que provocaría un aumento más significativo de los precios de los combustibles, señaló Larry.

Captado en vídeo: adolescente de 18 años se estrella contra una bomba de gasolina en Nueva York Según la policía, el joven le indicó a las autoridades que intentaba quemarse.

“Si se producen problemas graves, como un corte de electricidad, los precios se dispararán de inmediato. Es posible que lleguen a un dólar”, afirmó. “Los precios del gasóleo, que ya superan los 6 dólares, podrían empezar a acercarse a los 7 dólares”.

Otros expertos afirmaron que, aunque las refinerías que transforman el petróleo en combustible para los consumidores se vean afectadas, el impacto en el precio de la gasolina debería ser mínimo.

“Estamos hablando de una capacidad de refino que podría situarse por debajo del millón de barriles al día, probablemente en torno a los 500,000 barriles al día”, afirmó Patrick De Haan, responsable de análisis petrolero de GasBuddy. “Esto podría tener un ligero impacto en los precios de la gasolina, sobre todo en la costa del Golfo, pero no creo que alcance un nivel que afecte a los precios de la gasolina a escala nacional”.

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Mientras las refinerías de la costa se preparaban para la tormenta, esta ya había provocado paradas temporales en los pozos petrolíferos marinos que extraen alrededor del 15% del crudo de Estados Unidos.

Según la Administración Federal de Minerales Marinos, se evacuó al personal de 121 plataformas de producción, lo que supone aproximadamente un tercio de las instalaciones del Golfo de México.

1 / 14 | Recorrimos varias gasolineras y esto fue lo que observamos. La gasolinera Shell ubicada en la avenida Ponce de León fue una de las primeras estaciones que reportó quedarse sin combustible para suplir a sus clientes. - Vanessa Serra Díaz 1 / 14 Recorrimos varias gasolineras y esto fue lo que observamos La gasolinera Shell ubicada en la avenida Ponce de León fue una de las primeras estaciones que reportó quedarse sin combustible para suplir a sus clientes. Vanessa Serra Díaz Compartir

Casi dos tercios de la producción petrolera del Golfo quedaron paralizados, lo que equivale a casi 1.3 millones de barriles (54 millones de galones) de petróleo al día, según informó la agencia. Chevron, BP y Shell figuraban entre las empresas que comunicaron la evacuación del personal y el cierre de las plataformas.

Hasta ahora, el impacto de la tormenta en los precios del petróleo y el gas queda eclipsado por el efecto del conflicto en Oriente Medio. Y, una vez que pase la tormenta, los trabajadores podrán regresar a las plataformas del Golfo y reanudar rápidamente las operaciones, siempre que no se hayan producido daños importantes.