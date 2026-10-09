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“Que se mantengan muy pendientes”: Isaías mantiene en alerta a boricuas que viajan a Florida

Esta es la exhortación que hace el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ante el paso del potente huracán

9 de octubre de 2026 - 9:01 AM

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El huracán Isaías se intensificó en la mañana del viernes. (Captura)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Si eres uno de los puertorriqueños que reside en el estado de Florida o tienes un viaje programado para hoy, debes saber que el huracán Isaías continúa fortaleciéndose y podría convertirse en un huracán mayor mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

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En entrevista telefónica con El Nuevo Día, la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Glorianne Rivera, exhortó en la mañana de este viernes a los boricuas a mantenerse atentos a la evolución del sistema atmosférico y a los cambios en el pronóstico.

“Nosotros acá (desde Puerto Rico) seguimos el paso de Isaías, que está en las aguas del Golfo y se dirige hacia el área de Florida”, dijo Rivera sobre el sistema que se convirtió en un poderoso huracán categoría 3, mientras avanza a las costas de Estados Unidos.

“Se le exhorta particularmente a toda la zona de Pensacola hacia el área de Alabama, y a los puertorriqueños que vayan hoy a viajar hacia el área de la Florida, entiéndase desde el área de Miami hasta el área de Orlando, Tallahassee, que tengan en cuenta que sí pueden haber lluvias asociadas a Isaías, así que, que se mantengan muy pendientes del pronóstico en el día de hoy”, destacó a este medio.

Entre los escombros de su hogar en el barrio Las Delicias, en Culebra, el nieto de Elba Iris Feliciano rescata un cuatro de su abuela, uno de los pocos objetos que logró sobrevivir a la fuerza del viento que hizo estallar una de las ventanas de la vivienda y provocó daños en su interior.En medio de la lluvia y los fuertes vientos del huracán María, un hombre llegó hasta un pequeño muelle en la parte posterior de una residencia en Culebra para intentar comunicarse a gritos con una persona que se encontraba, aparentemente, a bordo de una embarcación cercana. La escena, captada en la mañana del 20 de septiembre de 2017, refleja la incertidumbre y el aislamiento que dejó a su paso el poderoso fenómeno atmosférico.Rosely Díaz Castro endereza una bandera de Puerto Rico frente a su casa en el sector Vieques del barrio Limones, en Yabucoa, mientras su comunidad enfrentaba nuevas lluvias bajo toldos y con filtraciones, meses después del paso del huracán María.
1 / 35 | A nueve años de María: las imágenes de El Nuevo Día que captaron la devastación. Entre los escombros de su hogar en el barrio Las Delicias, en Culebra, el nieto de Elba Iris Feliciano rescata un cuatro de su abuela, uno de los pocos objetos que logró sobrevivir a la fuerza del viento que hizo estallar una de las ventanas de la vivienda y provocó daños en su interior. - Ramón “Tonito” Zayas

En una actualización emitida a las 7:20 a. m. de este viernes, el Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que Isaías se fortaleció hasta convertirse en un huracán mayor, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (mph) y ráfagas más fuertes.

El sistema se encontraba a unas 240 millas (390 kilómetros) al sur de Pensacola, Florida, y avanzaba hacia el norte-noreste a 15 mph. La presión central mínima descendió a 959 milibares, una señal de su intensificación.

Un reportaje publicado por The Associated Press informaba que residentes en la ciudad de Miami tapiaron ventanas y colocaron sacos de arena entrada la tarde del jueves, mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional se desplegaban ante la inminente llegada del huracán Isaías.

El sistema amenaza con azotar la costa estadounidense con fuertes vientos y una peligrosa marejada ciclónica capaz de provocar inundaciones devastadoras.

Una pareja de turistas observa las condiciones provocadas por el paso del huracán Bertha desde el área del Caribe Hilton. Loíza, Puerto Rico: una palma derribada yace frente a una residencia mientras, al fondo, un palmar resiste los fuertes vientos provocados por el huracán Bertha.Satélite de Bertha en su punto más cercano al norte de Puerto Rico el 8 de julio de 1996.
1 / 48 | A 30 años de Bertha: el inusual huracán de julio que por poco toca tierra en Puerto Rico. Una pareja de turistas observa las condiciones provocadas por el paso del huracán Bertha desde el área del Caribe Hilton. - Timothy Garrity

La amenaza cobra especial relevancia para la comunidad puertorriqueña que reside en Florida, donde cerca de 1.3 millones de personas se identifican como puertorriqueñas, según estimados de 2024. Florida alberga la mayor población de origen boricua entre los estados de Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense recopilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Isaías es el primer huracán de la temporada del Atlántico y se prevé que provoque condiciones peligrosas en el noroeste de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi cuando toque tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. También se pronostican lluvias intensas e inundaciones durante el fin de semana, con posibles efectos en estados más al norte, como Tennessee y Carolina del Norte.

Ante este panorama, los puertorriqueños que residen en Florida, particularmente quienes se encuentran en las zonas bajo aviso, así como aquellos que tienen viajes programados hacia el estado, deben mantenerse atentos a los boletines oficiales y a las instrucciones de las autoridades locales.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempoTiempo en Puerto RicoEstados UnidosFloridaCentro Nacional de Huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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