San Juan - La mediática alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió este domingo respeto para Puerto Rico, después de que la exsecretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Elaine Duke, revelara que el presidente estadounidense, Donald Trump, preguntó en 2017 si la Isla podía venderse.

"Muchas veces me preguntan si no me preocupa que Trump siga siendo presidente y yo sea gobernadora pues dicen 'ustedes no tienen una buena relación'. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá", señaló Cruz a través de su cuenta en Twitter.

"Pero la pregunta debe ser cómo Wanda Vazquez -gobernadora de Puerto Rico- y Jennifer Gonzalez -representante de la isla ante el Congreso en Washington- siguen apoyándolo -a Trump- después de tanta falta de respeto a los nuestros. ¡Dar a respetar a nuestra gente no es cuestión de ideología, es cuestión de dignidad propia!", sostuvo Cruz.

La alcaldesa es una de tres aspirantes por la candidatura del opositor Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación de Puerto Rico, de cara a las elecciones generales de la isla que se celebrarán el próximo noviembre.

DUKE RECONOCIÓ SENTIRSE SORPRENDIDA

La reacción de Cruz en las redes sociales llega después de que Duke reconociera que le sorprendió especialmente, durante la respuesta a la devastación del huracán María en Puerto Rico en 2017, cuando escuchó a Trump plantear la posibilidad de "deshacerse" o "vender" la islamientras luchaba por recuperarse de la histórica tormenta.

Duke, en una entrevista al diario The New York Times, dio a conocer unas palabras de Trump en las que el presidente hablaba de la posibilidad de vender Puerto Rico, un territorio caribeño definido como estado libre asociado de EE.UU. que tiene cierto grado de autonomía gracias contar con una Constitución propia.

"Las ideas iniciales del presidente fueron más como un hombre de negocios, ya sabes", recordó.

Duke matizó que después de aquello ni se consideró ni se discutió seriamente la supuesta venta de la isla caribeña.

"¿Podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la isla? ¿Ya sabes o dejar de poseer ese activo?", habría dicho Trump.

El periódico neoyorquino ya había revelado que Trump preguntó en 2018 a un funcionario gubernamental si era posible cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, una isla situada en la zona nororiental de América del Norte constituida como una nación constituyente de Dinamarca.

Duke recordó además la actitud de Mick Mulvaney, que fuera jefe de Gabinete de la Casa Blanca, quien antes de que el huracán golpeara Puerto Rico pidió la aprobación de la declaración de emergencia que facilitaría la asistencia federal.

Mulvaney, según Duke, lo exhortó en aquellos momentos a que dejara de reaccionar emocionalmente, ya que lo que primaba en el asunto de Puerto Rico era el dinero.

Tras el paso del huracán María, el mandatario estadounidense señaló que debido a la tormenta Puerto Rico había distorsionado el presupuesto federal.

La alcaldesa de San Juan ha ganado protagonismo mediático durante los últimos años a causa de sus polémicas en las redes sociales con Trump.

Cruz, en agosto de 2019, criticó al presidente por la "vergüenza" de servicio que le brindó a Puerto Rico tras los huracanes Irma y María en 2017, luego de que este la tildara hoy de "incompetente".

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, actual candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el PPD, le exigió a González que le retire de manera inmediata su apoyo a Trump, luego de saberse que el presidente republicano indagó sobre la posibilidad de vender a Puerto Rico como si fuera una finca.

"Todo Puerto Rico ha visto con gran indignación la manera en que el actual presidente republicano se refiere a Puerto Rico y la comisionada residente parece que no tiene capacidad de indignarse ante tantos insultos", destacó Acevedo Vilá.

“Lo propio y lo digno es que le retire su endoso, como han hecho tantos republicanos en Estados Unidos respuesta a las actuaciones de Trump”, dijo.