Dos de cada cinco muertes registradas por el Departamento de Salud como relacionadas con el huracán Fiona y al estado de emergencia en que se encuentra la infraestructura del país han sido viejos de 75 años o más.

El Nuevo Día encontró, a partir de un análisis de estos datos, que el 40% de las 25 muertes registradas oficialmente, hasta el viernes, ocurrieron entre personas de 75 a 96 años. Uno de cada tres fallecimientos se registró entre lo que los académicos conocen como viejos-jóvenes (65 a 74 años). Mientras, dos de cada nueve se registraron en adultos mayores de entre 50 a 64 años.

Todas las personas fallecidas antes, durante y después del huracán Fiona -que pasó al sur de Puerto Rico el 18 de septiembre-, en circunstancias que todavía permanecen de emergencia, tenían 50 años o más, conforme al récord público.

La demógrafa Judith Rodríguez Figueroa observó que los datos de la vigilancia de fatalidades corroboran que “somos una población con estructura de edad vieja y que tiene una serie de condiciones, muchos viven solos y también hay mucha pobreza en ese sector poblacional”.

Cada vez más, los mayores de 65 años viven solos, observó Rodríguez Figueroa. El 42% de todas las personas que sobrepasan esta edad, en Puerto Rico, viven solas, en comparación al 29% de toda la población que vive enteramente por su cuenta, según los estimados de la encuesta a la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de 2019. Es decir, uno de cada cinco habitantes de 65 o más viven solos.

“Muchos de los que murieron estaban haciendo cosas en la casa, estaban activos (respondiendo a la emergencia) porque no tienen a nadie”, agregó Rodríguez Figueroa en torno a un grupo de siete personas fallecidas por incendio, intoxicación por el dióxido de carbono de las plantas eléctricas, golpes en la cabeza o electrocución.

La gerontóloga Mildred Rivera Marrero añadió que es altamente probable que muchas de estas personas fallecieron en hospitales, lo que tiene una correlación con la falta de luz eléctrica.

“Contrario a María, este huracán no fue categoría 4 ni 5, no pasó por el medio o por gran parte de Puerto Rico y no tuvimos el mismo daño en los postes y las líneas de transmisión. Es bien lamentable que volvamos a ver muertes de adultos mayores, muchas de las cuales estoy segura que pudieron haberse evitado”, comentó Rivera Marrero.

La salubrista puntualizó que, por esa razón, los gerontólogos, médicos y otros profesionales han insistido en la necesidad de planificar con tiempo y proveer para que se puedan atender las necesidades de esta población en sus comunidades e identificar las personas con más riesgo como personas que viven solas, con condiciones crónicas o encamadas.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, ha indicado públicamente que, junto a un grupo de voluntarios, se encuentran visitando las comunidades más afectadas en el sur de Puerto Rico, para identificar las necesidades y atenderlas.

“Hasta que la vida y los servicios esenciales –agua, energía eléctrica, acceso a la salud, transportación- no se normalicen, vamos a seguir observando un incremento en las muertes”, advirtió, por su parte, el profesor de Desarrollo Humano y Demografía en la Universidad Estatal de Pensilvania, Alexis Santos Lozada.

El hecho de que todavía hay 239,451 clientes sin energía eléctrica, así como decenas de carreteras con tramos cerrados y colapsados representa “una complicación del diario vivir del puertorriqueño, que causa estrés y un esfuerzo adicional”, explicó Santos Lozada. “Ese esfuerzo adicional tiene un costo físico y a la salud. Muchas veces las personas terminan pagando con su salud estos desajustes del diario vivir”, lamentó.

El demógrafo agregó que una vez entren todos los datos al sistema de estadísticas vitales se podrá ver el impacto completo que tuvo el huracán Fiona en la pérdida de vidas.

Casi la mitad de las fatalidades registradas por Salud son lo que el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, calificó como “exacerbaciones y descompensaciones de condiciones preexistentes”.

Otro 32% ocurrió debido a condiciones ambientales relacionadas con la emergencia, como los casos de electrocución, incendios o intoxicación mencionados. Mientras, este diario encontró que solo dos de las muertes son por condiciones climatológicas directamente asociadas al ciclón, como el ahogamiento por crecida y golpes de agua. El Departamento de Salud aún tiene tres muertes sin especificar la causa.