El presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Vicenty Santini, denunció aparentes intentos de la Junta de Gobierno del sistema universitario de intervenir en el funcionamiento del plan de pensiones, aun luego que un tribunal le quitó al cuerpo rector poderes sobre el Sistema de Retiro debido a negligencia en sus funciones.

En una carta enviada a la Junta de Retiro el 2 de julio, el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio Colón Beltrán, solicitó copia “de las opiniones legales, que obran en los expedientes del Sistema, en torno al Sistema de Retiro y la operación del mismo, incluyendo aquellas que puedan estar relacionadas con los casos que se han ventilado en los foros judiciales”. La petición se hizo bajo el argumento de que se está actualizando el repositorio de documentos legales del Sistema de Retiro, de acuerdo con la comunicación escrita.

No obstante, Vicenty Santini rechazó la solicitud y recordó, por escrito, a la Junta de Gobierno que el Tribunal de Apelaciones removió al cuerpo rector como fiduciario del Sistema de Retiro de la universidad del Estado. Por lo tanto, argumentó Vicenty Santini, no puede inmiscuirse en el funcionamiento diario de plan de pensiones.

“A los miembros de la Junta de Retiro, nos ha sorprendido y preocupado tal requerimiento, puesto que demuestra desconocimiento de procedimientos legales y una aplicación arbitraria del poder. Por conductas como esta es que nuestra institución se encuentra en el estado de deterioro al que ustedes, como Junta de Gobierno, la han llevado”, manifestó Vicenty Santini al ripostar a la petición el lunes.

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la Junta de Retiro cuestionó las razones de la Junta de Gobierno para realizar tal petición, particularmente cuando ambas juntas han estado enfrascadas en pleitos judiciales, al menos, desde 2018.

Al momento de publicación de esta nota, no había sido posible obtener una reacción de la Junta de Gobierno.

“La Junta de Gobierno no se puede meter con la Junta de Retiro porque no son los fiduciarios. Ya el tribunal dijo que no cumpliste con el deber de fiducia. Lo que le queda es cumplir con los pagos (aportación patronal), hacer que la universidad cumpla con los pagos al fideicomiso”, expresó Vicenty Santini.

La demanda original se radicó en 2018, cuando la Junta de Retiro reclamó que la Junta de Gobierno había tomado decisiones financieras que amenazaban la estabilidad del Fideicomiso del Sistema de Retiro. Ante esto, solicitó la destitución de la Junta de Gobierno como fiduciario, pues aceptaron aportaciones patronales para el fideicomiso menores a las establecidas.

Por ejemplo, en el año fiscal 2016-2017, a la UPR le correspondía pagar $79.2 millones, de acuerdo con lo establecido en la Certificación 146 del 2014-2015, que detalló cómo cubrir la deuda de la UPR con el fideicomiso, pero se recibieron $72.2 millones. En el 2017-2018, la UPR pagó en aportaciones patronales $68.6 millones, cuando le correspondía pagar $81.5 millones bajo la Certificación 146, y el Plan Fiscal certificado establecía un pago de $74.5 millones.

El Tribunal de Apelaciones falló, en 2020, a favor de la Junta de Retiro. A principios de este año, la Junta de Gobierno recurrió al Tribunal Supremo, que en dos ocasiones rechazó acoger las peticiones para revisar la determinación del foro apelativo.

El presidente de la Junta de Retiro sostuvo que el cuerpo rector debe permitir que los otros organismos dentro de la estructura universitaria hagan su trabajo.

“A la Junta de Gobierno, necesitamos que se encargue de lo que se tiene que encargar, que se sienten a dialogar con la gente y no busquen imponer, en el ejercicio burdo del poder, lo que ellos quieran hacer en la universidad”, manifestó Vicenty Santini.