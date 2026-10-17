Cientos de personas esperan bajo el sol para volver a recibir el PAN

Bajo el sol y en una fila kilométrica, cientos de adultos mayores y otros participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) esperaban este sábado para recertificarse y volver a recibir ese beneficio en un evento convocado por el Departamento de la Familia en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey.

Aunque la agencia había separado el espacio para los residentes en San Juan y Guaynabo, llegaron hasta las instalaciones personas de otras partes de la isla.

Los participantes llevan meses enfrentando problemas con la plataforma de Familia para recertificarse.

“Tenían que tener consideración porque la mayoría son adultos mayores. Esto era para hacerlo en el coliseo Roberto Clemente, que caben más personas”, manifestó John Carrión, residente en Barrio Obrero, en Santurce, que llegó a las 7:30 a.m.

Su turno fue el 511 y, a las 9:44 a.m., todavía no lo habían atendido. Las personas que llegaron temprano a las instalaciones hicieron una lista propia, que los funcionarios de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) utilizaron para honrar los turnos.