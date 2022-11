Marlyn Rivera fue ayer a Plaza Las Américas decidida a ponerse la vacuna bivalente contra el COVID-19, en la clínica de vacunación que la organización VOCES tiene en el centro comercial.

“Tengo una condición: esclerosis múltiple. Y mi mamá tiene cáncer. Me lo recomendó el médico”, dijo Rivera, residente en Bayamón, y quien hace tres semanas se puso la vacuna contra la influenza, lo que lleva haciendo por los últimos tres años.

“En enero 2020, me vacuné (contra la influenza), viajé y me contagié. Si no me hubiera vacunado, por la condición que tengo y que soy asmática, hubiera sido peor. Cuando me dio, me sentí grave. No quiero imaginarme si hubiese sido COVID”, agregó.

“Vine a vacunarme (contra el COVID-19) por ella. Si caigo yo (contagiado), la enfermo a ella”, dijo, mientras, Félix Chinea, quien es esposo de Rivera.

Alisson Montfort, de Toa Baja, también recibió hoy la vacuna bivalente en la clínica de VOCES. Se trata del segundo refuerzo, tras la serie primaria (primeras dos dosis) contra el COVID-19. Según el gobierno federal, este producto protege contra la cepa del virus original, además de la variante ómicron. Está autorizado a partir de los 5 años.

“Estaba por el ‘mall’ y vi esto (clínica de vacunación). Ya tenía pensado vacunarme, porque tengo un bebé de 2 años, y quiero protegerme para él”, expresó Montfort.

Datos del Departamento de Salud apuntan a que 1,065,757 personas tienen las vacunas contra el COVID-19 al día, lo que implica la serie primaria, el refuerzo y la bivalente. Mientras, unas 182,000 personas se han vacunado contra la influenza esta temporada.

“Me parece que, como ya no hablan tanto de COVID, la gente está más relajada, han bajado la intensidad de protegerse, de usar mascarillas y vacunarse. Pero, cada persona es diferente y tendrá su razón (de vacunarse o no)”, añadió Montfort, quien indicó que se vacunará luego contra la influenza.

Esta semana, Salud anunció las primeras dos muertes por influenza de la temporada 2022-23.

Otros que recibieron la vacuna bivalente fueron los esposos Nilmarie Marrero y Héctor Rodríguez.

“Soy maestra y los papás están al garete. Los nenes llegan al salón con mocos y dicen que eso es alergia o sinusitis. Como somos diabéticos, tenemos que vacunarnos”, indicó Marrero, quien también entiende que la gente ha bajado la guardia contra el COVID-19 por la eliminación de muchas medidas de control que el gobierno había impuesto.

“Vine a ponerme la bivalente porque voy a viajar ahora. La de influenza ya la tengo”, comentó, entretanto, Betzaida Ramos, de Mayagüez.

Giselle Ramos y su novio, Iván Vázquez, de Ponce, quieren vacunarse contra la influenza, pero hoy no habían dosis disponibles en la clínica de VOCES. Lilliam Rodríguez, directora de la organización, informó que están recibiendo una cantidad limitada de vacunas contra la influenza y las administran de jueves a sábado.

Ramos y Vázquez aseguraron que recibieron la serie primaria y el refuerzo contra el COVID-19 porque se lo exigieron en sus trabajos. “Hasta ahí, llegamos. Pienso que, aunque estés vacunado, si estás expuesto y no te cuidas, te va a dar”, dijo Ramos, quien anualmente se vacuna contra la influenza.

Por su parte, Sandra Cartagena, de Carolina, afirmó que vacunarse es ser responsable con su salud y la de otros. “Respeto los que no quieran vacunarse, pero exhorto a que no tengan miedo y lo hagan”, dijo.