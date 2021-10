Las restricciones para minimizar contagios con COVID-19 y los retos presupuestarios que enfrenta el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son los factores determinantes en los planes de trabajo de la administración de la institución académica para determinar cómo será el regreso a clases el próximo semestre.

La evaluación de cuántas secciones –como se identifican los grupos que toman cada curso- se ofrecerán de forma presencial, híbrida o a distancia aún está en manos de cada departamento y facultad, pero la decana de Asuntos Académicos del recinto, Leticia Fernández, indicó que una cosa ya está clara: todavía no habrá un regreso presencial completo.

Las limitaciones de espacio en los salones obligan a tener grupos reducidos para poder mantener el distanciamiento entre individuos recomendado por las autoridades de salud, apuntó el rector riopedrense, Luis Ferrao Delgado. Además, la educación a distancia que, en muchos casos, es estrenó de forma forzosa a causa de la pandemia ha resultado más conveniente para un sector del estudiantado, que no ha tenido que invertir en hospedaje o que puede acomodar mejor sus horarios para trabajar, agregó Ferrao Delgado.

“Estamos tratando de hacer un balance y confiamos en que lo podamos lograr. Le puedo decir que 100% presencial no vamos a volver”, manifestó Fernández.

La decana detalló que la planificación de la oferta académica a partir de enero se basa en la incidencia actual de casos de coronavirus y lo que se prevé pudiera suceder en ese momento.

Aunque prevén tener más secciones presenciales, cada departamento evalúa cuántos estudiantes podrán atender a la vez y si habrá suficientes profesores para atenderlos.

“Tenemos edificios que tienen una cabida bastante pequeña. Al haber un distanciamiento físico, si antes se daba una sección con 30 estudiantes, con 20 estudiantes, por decir un ejemplo, pues ahora tendrán que ser dos secciones de 10 y ¿quién me da esas secciones? No le puedo duplicar la carga académica a los docentes. Me obligaría a contratar más profesores y hay áreas en que la contratación es difícil. Hay áreas en las que no se encuentran (profesionales), además del costo”, expresó Fernández.

Ferrao Delgado recordó que este año académico se abrieron 34 plazas docentes para el recinto. De estas, 27 ya fueron llenadas, mientras que siete están en proceso de completar el reclutamiento. Estas se unen a cuatro plazas autorizadas en enero de 2020 que estaba congeladas y el rector adelantó que prevé que el próximo año tendrá entre 20 a 25 plazas docentes adicionales.

Este semestre, el recinto de Río Piedras ofrece 3,176 secciones de cursos subgraduados y graduados. De esa cantidad, 253 son presenciales, 616, híbridas, 723, en línea y 1,893 son asistidas por la tecnología, lo que representa que solo el 8% de las secciones son completamente presenciales.

Estudiantes del recinto universitario han reclamado una mayor cantidad de grupos presenciales. Asimismo, han cuestionado el uso de ciertas cuotas que pagan por uso de laboratorios o de instalaciones.

El director de Presupuesto del recinto, Basilio Rivera, indicó que la institución opera este año fiscal con un presupuesto que tiene ingresos menores o a lo que estiman serán los gastos. La insuficiencia, que se estima en $17 millones, complica el traer de vuelta a los salones a los 13,000 estudiantes, reconoció Rivera.

Ferrao Delgado destacó que los cursos de laboratorio se ofrecen, tanto de forma presencial como híbrida. La modalidad híbrida implica que una parte de la clase, usualmente la parte teórica, se ofrece a distancia y otros días se ofrece de forma presencial.

“La educación a distancia llegó para quedarse, tanto en la UPR como en las demás universidades”, manifestó el rector.