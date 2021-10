Líderes estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la presidenta interina de la institución, Mayra Olavarría Cruz, coincidieron que la estabilidad y supervivencia del sistema universitario depende de que el gobierno central asigne los fondos que requiere para operar correctamente, pero no llegaron a acuerdos concretos sobre la mejor forma de llegar a su objetivo.

En una reunión el lunes en la tarde, representantes de los alumnos de los 11 recintos exigieron un compromiso de Olavarría Cruz en contra del proyecto de ley que habilitaría el Plan de Ajuste de Deuda -el cual establecería una asignación gubernamental fija del Estado de $500 millones para la UPR por cinco años-, así como su respaldo a otro proyecto de ley que impulsaría una reforma universitaria.

“Mientras no tengamos un plan presupuestario, una base presupuestaria que nos permita un funcionamiento básico y cumplir con lo que es la misión y visión a que está llamada la UPR, seguiremos con las precarias condiciones administrativas, económicas y académicas en los 11 recintos y seguiremos con el riesgo de cierres de unidades y recintos”, manifestó la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, Fabiana Marini. “Se le solicitó a ella (Olavarría Cruz) y no tomó postura, no quiso tomar postura. Básicamente nos dice estoy para ustedes, pero (con sus acciones) no estoy trabajando para ustedes”, añadió.

No obstante, Olavarría Cruz aseguró que trabaja para evitar que la UPR enfrente mayores recortes presupuestarios, como los ordenados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y señaló que aún no puede tomar postura sobre piezas legislativas en discusión. Detalló que, en los dos meses que lleva en el cargo, se ha reunido con legisladores, funcionarios de La Fortaleza y jefes de agencia para allegar más fondos a la UPR.

“Estoy buscando en qué convergemos todos los sectores (de la UPR) para movernos en unas acciones afirmativas en pro de la universidad. Estoy buscando en qué podemos converger y, como se los dije a ellos, nuestro común asunto es proteger la UPR”, expresó.

El encuentro entre el liderato estudiantil y Olavarría Cruz fue convocado luego que el sector estudiantil en al menos 10 de los 11 recintos convocaran a plenos esta semana para discutir la situación de la institución académica.

Marini destacó que el sector estudiantil se opone a la aprobación del proyecto de la Cámara 1003, que daría paso al Plan de Ajuste de Deuda, ya que pone no solo atenta contra la UPR, sino que pone en riesgo las pensiones de los jubilados y endeudaría más al gobierno.

“Compromete el futuro de las próximas generaciones por los próximos 25 años. Volveremos a quebrar el país, lo estaremos quebrando de otra forma. Primero fue el gobierno y ahora sería la Junta de Control Fiscal”, expresó Marini. “Si hay algo que la Universidad de Puerto Rico está llamada a hacer es defender al país y no hay iniciativa educativa que valga si nuestro país, en otros espacios, está en crisis. Si están en crisis todo el país. Si los estudiantes, profesores, empleados, no pueden salir a defenderlo, no vamos a tener país”, añadió.

En el caso de Río Piedras, el martes, 12 de octubre habrá un pleno estudiantil, mientras que el Consejo General de Estudiantes tendrá asamblea general el 3 de noviembre. Entre medio, el 18 de octubre está convocada una manifestación para oponerse al PC 1003.

La semana pasada, Olavarría Cruz llegó hasta el Capitolio, junto a los rectores de los 11 recintos, para reunirse con senadores y solicitar una asignación mayor a los $500 millones que la Cámara alta incluiría en la medida. La presidenta interina solicitó que la asignación fuera de $650 millones, pero su petición no fue incluida en la versión final aprobada por el Senado.

“El 1003 en aquel momento tenía, y tiene, una sola línea donde menciona la UPR y ese fue el propósito de nosotros acercarnos allí. Lo de los $500 millones, que sabemos que fue una de las condiciones que pusieron los legisladores a la Junta de Supervisión Fiscal para emitir bonos, si eso está escrito ahí, y así se lo plantee a los rectores, nuestra responsabilidad era ir a hablar con los senadores sobre esa cantidad, pedir que se enmendara esa línea y buscar un presupuesto mayor, aunque fuesen ellos a negociar después con la Junta”, sostuvo Olavarría Cruz, al reconocer que una asignación del Fondo General de $500 millones no es suficiente para que la UPR pueda operar.

La pieza legislativa pasó nuevamente a manos de la Cámara de Representantes. Los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno, Jorge Rivera y Eliud Rivas, señalaron que la Legislatura debe asignar a la UPR un presupuesto de, al menos, $800 millones en asignaciones del Estado, una cantidad cercana a lo que recibía la institución previo a la creación de la JSF.

“Claramente, el PC 1003 vulnera a la institución y la destina a tener un presupuesto operacional deficitario, lo que pone en jaque la sostenibilidad de esta”, indicó Rivera.

En cuanto a la llamada reforma universitaria, contenida en el proyecto del Senado 172, Marini cuestionó las razones de la presidenta interina para no reafirmar su apoyo a los cambios que propone, pues se expresó a favor de este cuando era miembro de la Junta de Gobierno hace unos meses.

Olavarría Cruz, sin embargo, señaló que aún no puede asumir una postura oficial ahora que es presidenta interina. Asimismo, destacó que debe asegurarse que la medida no haya sufrido cambios en el proceso legislativo antes de emitir una opinión.

Una búsqueda en el Sistema Único de Trámite Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos detalla que se han realizado dos vistas públicas para discutir el PS 172, pero no se consigna que la medida haya sido enmendada desde que fue radicada en febrero pasado.

En torno a las reuniones estudiantiles que se llevarán a cabo a partir de esta semana, la presidenta interina sostuvo que estará atenta a los reclamos de los universitarios.

“No me preocupa, me ocupa. Creo que están buscando que se les escuche y por esto tomé la decisión de reunirme con ellos”, destacó Olavarría Cruz, al indicar que los rectores se estarán reuniendo próximamente con los consejos estudiantiles.