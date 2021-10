Los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) convocaron un pleno para el próximo martes, 12 de octubre, en el que pretenden discutir, entre otras cosas, la medida que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda.

Diversos grupos de la institución citaron a sus compañeros para las 5:00 de la tarde en el centro de estudiantes del campus riopedrense.

Con relación a esta convocatoria, en medio de un concierto de PJ Sin Suela y Los Rivera Destino, celebrado al aire libre en la noche de hoy, jueves, un grupo de estudiantes se subió a la tarima con una pancarta que leía: “Retomemos la UPR”.

“(El Proyecto 1003) Nos obliga a pagar una deuda corrupta e ilegal de la cual nunca consentimos y dinero que nunca se invirtió donde se tenía que invertir. Sin embargo, resulta que nos toca pagarla por los próximos 30 años con menos educación, menos salud, menos trabajo y menos derechos. Nos robaron el presente e hipotecaron nuestro futuro”, mencionó Alondra Belaval, según varios videos publicados en las redes sociales.

La joven indicó que los recortes realizados al presupuesto de la UPR desde hace más de una década han repercutido en “menos profesores, menos cursos y secciones, peores instalaciones, menos becas para estudiantes y, como si no fuera suficiente, un aumento en la matrícula que ha dejado y continuará dejando a miles de estudiantes sin la oportunidad de estudiar”.

“Actualmente, nuestro recinto solo tiene el 7% de sus cursos presenciales. Estamos pagando el crédito más alto en la historia de la UPR para coger clases en nuestras casas y no es casualidad. No nos quieren en el recinto. Nos quieren dispersades, nos quieren dividides porque no les conviene que discutamos, que hablemos de los problemas que enfrentamos como estudiantado... Basta ya de las clases virtuales, merecemos clases presenciales seguras y de calidad”, añadió.

En medio del mensaje, el micrófono que utilizaba la estudiante dejó de funcionar. En ese instante, el público comenzó a corear la popular consigna: “Somos más y no tenemos miedo”.

El artista PJ Sin Suela se unió posteriormente al reclamo de los estudiantes a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Sin la U no hay PR. Educación accesible para todos. 11 Recintos. Si eres estudiante únete al pleno de tu universidad que esto es por todos. #NoAlPC1003... #YoSinLaUPR no fuese quien soy hoy día. Yo me enamoré de aprender y de ser activo en mi comunidad gracias a la UPR. Yo no fuese doctor, no fuese rapero, no fuese el mismo. #Solidaridad que el poder de un pueblo es su universidad”, escribió.

Asimismo, Delvin Caraballo, representante ante la Junta Universitaria de Río Piedras, instó a los estudiantes a participar del pleno.

“Vamos a participar de espacios de organización y educación política para salvar nuestra Universidad de Puerto Rico”, expresó en un video publicado en la cuenta de Instagram del medio estudiantil.

El Proyecto de la Cámara 1003 fue aprobado en la noche del miércoles en el Senado con 19 votos de legisladores del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista.

Como la pieza legislativa fue aprobada con enmiendas, pasó nuevamente a la Cámara de Representantes, donde se esperaba que el cuerpo legislativo concurriera en una sesión que estaba pautada para la mañana del viernes.

Sin embargo, el presidente de cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, informó que la medida no será atendida sin que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos, respecto a cero recortes a las pensiones, los $62 millones para los municipios y los recursos para la UPR.