Clientes que aún no tienen servicio eléctrico podrían tener que esperar hasta la madrugada del jueves

“ Siempre hemos dicho que tomará entre 24 a 48 horas desde que empezó el evento para que todos nuestros clientes tengan el servicio. Ya estamos a menos de 24 horas (de que venza el plazo), y logramos más de un 90%. Lo que hace diferente este evento a, quizás, un huracán es que nosotros no tenemos daños significativos”, indicó a El Nuevo Día el portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini .

El consorcio a cargo de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica reportó, en su actualización de las 10:55 a.m. del miércoles, que 1,410,643 clientes ya tenían servicio eléctrico, lo que representa el 96.1% de los abonados. En cambio, 57,622 permanecían a oscuras.

“ Tengo que decir al país... al ser transparente, que durante la noche, hay una posibilidad real de que haya relevos de carga. No es por falta de generación, sino por el diseño de cómo está nuestro sistema eléctrico en Puerto Rico. Las generatrices se tardan en subir. Las termoeléctricas toman 12 a 14 horas hasta que tienen una condición óptima de generación. La energía renovable produce durante el día y, en la noche, deja de producir, cuando aumenta la demanda”, advirtió, por su parte, el director de Asuntos Externos de LUMA, José Pérez , en una entrevista esta mañana con Telenoticias.

“ Confiamos que, para la noche de hoy (miércoles) y mañana, ya estemos en un 100%. Posiblemente, sea antes. Lo que importa es que seguimos trabajando de una forma segura, para nuestros clientes y empleados, para mantener un balance en el sistema. No podemos hacer una inyección de generación y distribuirla de forma inmediata porque puede ocurrir un desbalance”, sostuvo Pérez.

Continúa la investigación

Pasado el mediodía del martes, algunos vehículos oficiales de LUMA Energy entraban a la central Costa Sur, a la que El Nuevo Día no tuvo acceso para conocer directamente los trabajos que se realizaban.

Desde afuera, no se veía mayor movimiento en el patio de interruptores en el que se reportó la falla que dejó a oscuras a todo el país. No obstante, las reparaciones debían ocurrir en una línea soterrada que no era visible desde la carretera PR-127, donde está la entrada de la central generatriz.