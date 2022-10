LUMA Energy estimó hoy, miércoles, que todos los clientes que permanecen sin luz desde el paso del huracán Fiona, hace 24 días, habrán recuperado el servicio pasado mañana, viernes.

A las 2:30 p.m., 11,369 o el 1% de los 1.5 millones de abonados del consorcio continuaban sin electricidad, concentrándose en cinco municipios: Ponce, Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas y San German.

En entrevista con El Nuevo Día, Daniel Hernández, director de Proyectos Renovables de LUMA, indicó que “el plan del día” es energizar al 100% de los clientes en Ponce y Yauco, otro pueblo rezagado en las reconexiones.

“El plan de nosotros sigue siendo, hasta ahora, completar el 100% de los clientes afectados por el huracán, en el resto de los municipios, para el viernes”, dijo.

Según Hernández, Ponce, Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas y San German tienen –cada uno– más de 1,000 abonados sin luz, porque “las reparaciones siguen siendo un reto”.

Argumentó que las brigadas están trabajando en áreas montañosas, a las que se llega “abriendo camino” porque no hay acceso vehicular o en helicóptero. “Eso hace que el proceso de reparación sea más lento”, sostuvo, y añadió que “la cantidad de lluvia que ha caído en estos días también ha afectado el desarrollo de los trabajos; podemos trabajar con lluvia, pero no con tormenta eléctrica por cuestiones de seguridad”.

Hoy, LUMA desplegó “sobre 700 recursos” en las regiones de Ponce y Mayagüez, las más afectadas por Fiona, para atender la reconexión de clientes. De acuerdo con Hernández, las brigadas están trabajando las 24 horas del día, en turnos de 12 horas.

“Situación” en Ponce

De otra parte, Hernández informó sobre una “situación” ocurrida ayer, martes, en la comunidad La Yuca, en Ponce, donde brigadas de “Villalba Power” supuestamente hicieron unas reparaciones que “culminaron en una falla eléctrica”.

“Villalba Power” es un grupo de peritos electricistas y retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que el alcalde de ese municipio, Luis Javier Hernández Ortiz, formó para acelerar la energización post-Fiona y ante su descontento con el desempeño de LUMA.

“Ellos estaban, aparentemente, haciendo unas conexiones eléctricas que resultaron en una falla, que se comprobó cuando hubo una explosión. Entendemos que un transformador se vio afectado. No hubo heridos en esta ocasión, pero aquí es donde viene el llamado y la exhortación a que los alcaldes se unan de forma coordinada con nosotros y firmen el memorando (de entendimiento) que les circulamos con el detalle de los trabajos y cómo hacerlos de forma segura”, dijo el director de Proyectos Renovables de LUMA.

Dicho memorando provee para que los municipios hagan trabajos de recogido de escombros, remoción de material vegetativo y control de tránsito, y les prohíbe hacer reparaciones en las líneas eléctricas, ya que esa tarea es responsabilidad exclusiva del consorcio.

Hernández no pudo contestar cuántos alcaldes, si alguno, han firmado el memorando. “No tengo esa información”, expuso, tras reiterarse “disponible para explicárselo” a los ejecutivos municipales que lo soliciten.

Ayer, alcaldes rojos y azules expresaron su rechazo a firmar el memorando.