Colapsa pared de ladrillos en calle de Guayama

Una pared de ladrillos colapsó en la calle Santiago Palmer Sur, en Guayama, tras las fuertes lluvias que se han registrado, asociadas a un sistema frontal en la región.

Según las imágenes compartidas por el Municipio, una parte de la pared se desprendió, provocando a su vez la caída de varios árboles que se encontraban sobre ella.

Un vehículo se encontraba en el lugar al momento de los hechos. Sin embargo, el ayuntamiento indicó que ninguna persona resultó herida.

“Agradecemos a Dios que no había ninguna persona dentro del vehículo afectado al momento del incidente. Por motivos de seguridad, la estructura será removida y se estará trabajando en la zona para garantizar la estabilidad del área y la protección de nuestros residentes”, indicó el Municipio.

Inicialmente, la calle fue clausurada. No obstante, personal del ayuntamiento confirmó a El Nuevo Día que ya se encuentra abierta al tránsito tras culminar las labores de remoción.