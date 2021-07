El Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS) le solicitó al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que decrete un lockdown o restricción parcial para las personas no vacunadas como medida para mitigar el repunte en contagios de COVID-19 alimentado por la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2.

Caleb Colón Rodríguez, presidente del CASS, también solicitó en la carta cursada a Mellado, que se requiera el uso de mascarillas en interiores o sitios cerrados para que una persona pueda recibir servicios en comercios y otros negocios.

“Ante el aumento reciente de los casos de COVID-19 es necesario tomar nuevas medidas. Es por esto que le hice una comunicación al Secretario de Salud, Carlos Mellado, donde se le recomienda un “lockdown” o una restricción parcial cumpliendo las medidas de protección para los no vacunados y se requiera el uso de mascarilla en espacios cerrados”, resaltó Colón Rodríguez en el escrito.

PUBLICIDAD

“Si no usa la mascarilla, no podrá recibir servicios. También exhortamos a los patronos a promover la vacunación con sus empleados y desarrollar políticas internas que le exijan a los no vacunados pruebas continuas y razones (por las que no se han vacunado), ya sean por condiciones de salud o religiosas, entre otras”, añadió el letrado.

Durante la tarde de hoy, martes, Mellado anunció que reforzarán, nuevamente, el uso de mascarillas en establecimientos y lugares cerrados, tanto para personas vacunadas como no vacunadas.

Más temprano en el día, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó que tomará “medidas adicionales” para lidiar con el alza en los casos positivos de COVID-19, pero alertó que no contempla el confinamiento como se hizo al comienzo de la pandemia.

La tasa de positividad en casos únicos de COVID-19 en Puerto Rico se encuentra en 6.9%, dicha tasa se duplica hasta alcanzar un 11.5% en la región de Mayagüez.

De igual forma, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron hoy sus recomendaciones para personas completamente vacunadas contra el COVID-19 para que utilicen mascarillas en interiores o espacios cerrados, incluyendo escuelas, y, en especial, en lugares con altas tasas de contagios, dando marcha atrás a su recomendación del 13 de mayo que permitía que el público completamente vacunado dejara de usar cubrebocas en sitios públicos e interiores.

El CASS agrupa a 800 administradores de servicios de salud que corren los hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), centros de salud primaria y centros de cuidado prolongado, entre otras instituciones de salud.