Los colegios católicos de la Arquidiócesis de San Juan iniciarán clases el próximo martes, 11 de agosto, de forma remota, pero la inmensa mayoría mantendría dicha modalidad de enseñanza solo por una semana, con la expectativa de que las acciones tomadas a nivel isla para contener el repunte en contagios de COVID-19 serán exitosas.

Así lo informó hoy, martes, la superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis, Ana Cortés, tras reunirse en la mañana con representantes de los colegios.

“A partir de la segunda semana (del semestre académico), el 17 de agosto, casi todos los colegios van a iniciar clases de forma presencial. En la reunión, todos me trajeron el punto de que los padres están desesperados por el efecto en cadena que trae la educación remota”, dijo a El Nuevo Día.

“Las clases serán virtuales la primera semana en la inmensa mayoría. Los maestros comienzan el 10 de agosto y los estudiantes, el 11. No habrá clases híbridas… no los vi animados con eso por los problemas de conexión que tuvo esta alternativa en el pasado”, agregó Cortes, quien exhortó a los directores escolares a “reinventarse y ser creativos en el reinicio presencial de clases, porque los contagios no bajarán considerablemente, al menos, en dos semanas”.

De los 42 colegios de la Arquidiócesis, solos tres impartirían clases virtualmente por más de una semana: Santa Gema, San Juan Bosco y De La Salle. “Estos tres colegios no tienen fecha de inicio de clases presencial”, indicó.

Por otro lado, el Colegio San Gabriel (para alumnos sordos) es el único –al momento– que decidió retrasar el regreso a clases presenciales hasta el 24 de agosto, uniéndose al anuncio del gobernador Pedro Pierluisi para las escuelas públicas.

Previo a la reunión de esta mañana, Cortés conversó telefónicamente con el presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, Daniel Colón Ramos, y varios epidemiólogos en busca de recomendaciones. Le sugirieron, por ejemplo, que los colegios establezcan “algún tipo de convenio” con laboratorios clínicos para agilizar la realización y los resultados de pruebas a estudiantes y padres, ya sean aleatorias o requeridas.

“Los colegios acogieron la recomendación. Ya hay colegios que tienen acuerdos con laboratorios y la intención es que los mantengan. Ellos mismos han tomado la iniciativa para avanzar en el proceso”, dijo Cortes, tras señalar que el Departamento de Salud aún no le ha compartido el protocolo para el reinicio de clases. Su expectativa es que la agencia “libere” el documento hoy más tarde o el lunes.

Por otro lado, Cortés informó que la Arquidiócesis adoptó las disposiciones de la orden ejecutiva del gobernador referentes a que, en o antes del 31 de enero, todos los estudiantes que cualifiquen tienen que estar vacunados contra el COVID-19 para poder regresar a clases.

“No vamos a aceptar excusas, a menos que sean médicas. Las razones religiosas no las estamos aceptando. Animamos a los padres a que vacunen a los niños, particularmente los de 5 a 12 años, que son los que ahora mismo representan el reto de vacunación. Va a llegar el momento en que los colegios exigirán la vacunación”, advirtió.

Por último, Cortés recomendó a los padres comunicarse con los colegios para obtener información detallada, e informó que la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis “va a estar funcionando” a partir de este lunes, por lo que también pueden llamar al (787) 731-6100 para orientarse.