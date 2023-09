Nuestro público nos escucha fielmente de lunes a viernes, pero esta vez queremos hacer algo especial. Queremos oírles a ustedes. Por tal razón, te invitamos a dejarnos un mensaje de voz sobre un tema particular para una nueva sección que hemos llamado Comenta. Tu mensaje podría ser seleccionado para un próximo episodio de En Diario.

Esta sección publicará semanalmente, con base en una pregunta o tema que proponga alguien de nuestra audiencia. A partir de ahí, puedes enviar tu mensaje de voz, que debe durar entre 15 segundos y 1 minuto.

Instrucciones generales:

Para enviar un mensaje de voz, debes grabarlo directamente desde el enlace provisto en la pregunta a continuación. Otórgale permiso a tu dispositivo electrónico para poder grabar y usar el micrófono. Provee la información básica antes de grabar. En este caso, tu nombre y dirección de correo electrónico. Identifícate con tu nombre al inicio del mensaje. Solo se aceptarán participaciones de usuarios mayores de edad (21 años en adelante). Las respuestas deben ser pertinentes, específicamente sobre el tema mencionado. No se publicarán grabaciones de temas ajenos al seleccionado para la semana. Evita grabar en ambientes con música o cualquier otro elemento de distracción al fondo.

¡Listo! Ahora, Comenta.

Términos básicos:

Al enviar, suministrar, compartir, transmitir, subir (“upload”), y/o almacenar un Mensaje de Voz (según ese término se define más adelante), usted concede a GFR Media, LLC (“GFR Media”) una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir o exponer públicamente, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, modificar, adaptar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar, en todo o en parte, su mensaje de voz (incluyendo la grabación o audio del mismo), su voz (o grabación de su voz), su nombre y apellidos o información de identidad, el contenido de su mensaje de voz, las sugerencias o ideas contenidas en su mensaje de voz (colectivamente, el “Mensaje de Voz”), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo, pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales, en los sitios web, aplicaciones móvil o pódcast de GFR Media), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. Sin perjuicio de lo antes expuesto, al enviar suministrar, compartir, transmitir, subir (“upload”), y/o almacenar el Mensaje de Voz, usted acepta que (i) GFR Media podría cobrar a los suscriptores de las versiones digitales, sitios web, aplicaciones móviles o pódcast de GFR Media por el acceso al contenido en que se utilice de alguna de las formas antes descritas su Mensaje de Voz; (ii) GFR podría archivar, configurar, almacenar, digitalizar, comprimir, modificar, reformatear, editad adaptar, o combinar el Mensaje de Voz con las obras, contenidos o materiales de otras personas (incluyendo de GFR Media); (iii) GFR podrá usar cualquier idea, concepto, conocimiento, sugerencias, técnicas o temas incluidos o contenidos en el Mensaje de Voz para cualquier propósito o fin, incluyendo para desarrollar, producir o mercadear sus bienes o servicios. Al enviar, suministrar, compartir, transmitir, subir (“upload”), y/o almacenar un Mensaje de Voz, hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, usted renuncia cualquier reclamación de derecho sobre la propia imagen, derecho a la intimidad, derecho de autor (“copyright”), y/o derecho moral (incluyendo el derecho moral de integridad) que usted pueda tener en el Mensaje de Voz, aun si el mismo es alterado, modificado, mutilado o destruido en una forma que no es aceptable para usted. Usted representa que es mayor de edad y que el subir su Mensaje de Voz no quebranta alguna obligación contractual que pueda usted tener con un tercero o derechos de terceros (tales como derecho de autor, derechos morales, derechos sobre marcas, derechos sobre la propia imagen, entre otros). Igual usted representa que su Mensaje de Voz no contendrá información confidencial de un tercero o información que sea difamatoria hacia un tercero.