En anticipo a las vistas que realizará desde mañana, lunes, la jueza Laura Taylor Swain para la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PDA), la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público rechazó la aprobación del documento y opinó que traerá mayores problemas a la isla, incluyendo incurrir nuevamente en una quiebra en menos de 10 años.

De modo que exhortaron al pueblo a oponerse a la aprobación del PDA y participar de lo que han llamado “Jornada se nos acabó la paciencia: no al plan del tumbe”, que comienza hoy, domingo, a partir de las 5:00 p.m. con un campamento y una vigilia de pensionados del gobierno frente al Tribunal federal, en Hato Rey.

En conferencia de prensa, el grupo argumentó los siguientes puntos:

- El PDA no es beneficioso para la isla porque se pagaría deuda que ha sido impugnada en los tribunales.

- No se tomó acción contra personas responsables de emitir deuda ilegalmente.

- Se paga, en promedio, a una tasa de recuperación de entre 70% y 80% con la excepción de los bonos de los Sistemas de Retiro.

- Se expone a la isla a múltiples sacrificios innecesarios por pagos insostenibles de la deuda comenzando con un pronto pago en efectivo de $10,000 millones y sobre $11,017,567,400 en nuevos bonos más intereses.

“Lo último que necesita Puerto Rico en estos momentos es gobierno tomando dinero prestado sin restricción alguna y sin haber dejado claro que no se puede tomar prestado para financiar déficit, que no se pueden estar refinanciando deudas para no pagarlas en el periodo que la Constitución impone”, dijo el contable José González Taboada.

Comparó al gobierno con un adicto no rehabilitado que, por ende, incurrirá en la misma conducta.

“De nada vale eliminar una gran cantidad de la deuda. De la nada vale reducirnos el pago anual de intereses y principal si vuelven las mismas malas costumbres. Aquí hay una adicción a tomar prestado. Aquí hay una adicción a endeudar al pueblo”, afirmó González Taboada.

La abogada Eva Prados, por su parte, agregó que Puerto Rico podría recuperar millones de dólares producto de las transacciones ilegales al emitirse deuda.

“Deuda emitida ilegalmente, es deuda que se puede cancelar. Por tanto, no hay que pagar. No lo dice solamente los integrantes de esta comisión ciudadana. Lo mismo lo dijo la Junta de Control Fiscal frente a la jueza Taylor Swain y citamos: ‘Todas las reclamaciones basadas en los bonos de obligaciones generales no válidos deben rechazarse porque los bonos se emitieron en violación del límite de servicio a la deuda y de la cláusula de presupuestos balanceados y, por lo tanto, son bonos nulos y los tenedores de dichos bonos no tienen ningún remedio contra el Estado Libre Asociado’”, sostuvo.

Indicó que cancelar la deuda ilegal emitida por el gobierno de Puerto Rico equivaldría a un “alivio de más de $29,000 millones entre el pago del principal y los intereses”. Lo que equivale, según dijo, a casi el presupuesto de tres años del país.

González Taboada dijo que la confirmación del PDA es un “proceso que se piensa finiquitar sin adjudicar responsabilidades a nadie. Este es un problema serio porque es un problema de impunidad”.

Precisó, a modo de ejemplo, que el exgobernador Luis Fortuño duplicó la deuda y llevó a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) a “una deuda de $17,000 millones que hoy día sabemos que fue una ilegalidad”.

Dijo que la cláusula de presupuesto balanceado de la Constitución se ha estado violando desde 1974.

“El legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda que propone la Junta de Control Fiscal ante la jueza Swain es el aval de sobre 21 emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de nuestra Constitución, que totalizan $13,500 millones o el 40% de la deuda a pagar, además del cierre de más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula”, expresó González Taboada.

La comisión, que es una corporación sin fines de lucro con la misión de realizar una auditoría integral del crédito público, fue fundada por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda con los integrantes del interés público de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015, que fue eliminada en 2017.

Prados dijo que “la estrategia más adecuada” era auditar la deuda de Puerto Rico.

González Taboada sostuvo que tanto el gobernador Pedro Pierluisi y los legisladores “le fallaron” al pueblo al respaldar el PDA. Sin embargo, dijo que están a tiempo de “rectificar”.

“Decir que este plan es bueno para el pueblo de Puerto Rico es mentirle al pueblo”, indicó.

“Va a ser una semana muy triste para el pueblo de Puerto Rico porque le están vendiendo este plan como que es algo bueno cuando realmente es todo lo contrario”, abundó.

Precisaron que no se han divulgado detalles de la reestructuración de la deuda que son nocivos para la isla como, por ejemplo, que habrá unos bonos con tasas de intereses bien altos y que los instrumentos de valoración contingente que establecen que si Puerto Rico mejora sus ingresos, debe pagarles más a los acreedores.

“Es algo que mucha gente no entiende lo que significa ni el nombre. Si por ejemplo, el IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso) produce más ingresos, pues en vez de ese ingreso pasar al pueblo de Puerto Rico, pasa a los bonistas”, indicó González Taboada.

La comisión solicitó audiencia a la jueza como parte de las vistas, pero no fueron seleccionados de entre los 25 deponentes. Prados dijo que por correo electrónico le han hecho llegar su postura a la jueza.

Por su parte, González Taboada envió un mensaje de la jueza y a los miembros de la Junta.

“No podemos, en aras de salir de esto, (actuar con prisa) porque a la jueza se le acabó la paciencia… mire, a quien se le acabó la paciencia es al pueblo de Puerto Rico”, dijo González Taboada en alusión a las expresiones de la jueza en la vista que celebró recientemente.

La jornada de manifestaciones en contra del PDA incluye una del Partido Independentista Puertorriqueño a las 8:00 a.m. de mañana, lunes. Una hora después, a las 9:00 a.m., habrá una marcha que sale desde los portones del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. A las 12:00 del mediodía habrá un piquete de los trabajadores opuestos al PDA. A la 1:00 p.m. habrá un junte artístico, se informó.