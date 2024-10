Complejos desafíos abonan a la crisis de vivienda asequible en Puerto Rico: ¿cómo se pueden atender?

“Lloré muchas lágrimas pensando que no la iba a poder terminar, porque no es fácil que te digan: ‘el techo son $5,000, el piso son $3,000′, y tú no tenerlos” , rememoró Ramos Torres, quien vive agradecida con las personas que aportaron para que hoy tenga un techo seguro.

Para Amanda Silva , directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico , “la vivienda es más allá que un techo y cuatro paredes”. Más bien, considera que es un tema de importancia para todos los sectores que aspiran al desarrollo del país.

“Lamentablemente, nosotros tenemos una válvula de escape. Si no hay una cosa por la que luchar, no hay lugar donde estar y permanecer, se me hace más fácil irme. No es la solución a todo, pero es un componente para el desarrollo económico, un incentivo para que las familias se queden y especialmente para los jóvenes”, expresó Silva.