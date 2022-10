La furia del huracán Fiona sumó más daños a los accesos hacia las comunidades en Utuado, donde habrá que restaurar 44 de los 65 puentes y vados que conectan los sectores en el tercer pueblo de mayor extensión territorial del país.

Esto, sin contar que dos de las carreteras principales continúan intransitables desde septiembre, obligando a cientos de residentes a tomar rutas alternas que ponen en riesgo la seguridad de gran parte de la población.

El alcalde Jorge A. Pérez Heredia advirtió que “es una situación urgente porque pone en riesgo e incomunica a mucha de nuestra gente en los campos”.

“Nosotros tenemos 65 puentes en Utuado. De esos 65, 44 necesitan, o hacerlos nuevos completos o reparaciones de forma inmediata. Estamos a un por ciento bien alto de la cantidad de puentes que tenemos que reparar. Así que, para mí, además de las carreteras estatales que están obstruidas, yo creo que los accesos de los puentes a todas las comunidades debe ser la prioridad en este momento”, afirmó.

PUBLICIDAD

Pérez Heredia detalló que, entre los barrios y sectores afectados por el estado de los puentes, están Caonillas, Limón, Paso Palmas y Las Palmas.

“Son situaciones donde tenemos muchísimos puentes, especialmente, son vados, y la dinámica de trabajarlo ahora con Fiona, no fui alcalde en el pasado cuando (el huracán) María, pero ahora en la petición que le estamos haciendo al gobierno federal, es trabajar estos puentes, no de manera temporal, sino de forma permanente”, esbozó.

“Lo que queremos es hacer resilientes a estas comunidades; no es que, cada vez que venga un evento como estos, tengamos que estar trabajando en las mismas comunidades con los mismos puentes. Yo creo que ya es hora de que Utuado se haga un pueblo resiliente y que nuestra gente se sienta segura en cada comunidad”, subrayó.

Asimismo, señaló que “las únicas carreteras que están intransitables son la PR-123, donde fue el derrumbe en la entrada a Playita, y la carretera PR-111, que colapsó con las lluvias tres días después del paso de Fiona”.

“Estamos tratando de abrir un acceso posterior a un negocio que está en la misma carretera. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo porque las lluvias no nos han dejado hacer ese trabajo de pavimentar ese acceso para que la gente pueda transitar y no tenga que dar esa vuelta y pasar por unos atrechos que, tal vez, ponen en peligro la vida de la gente”, lamentó.

El alcalde de Utuado estimó que los trabajos para restaurar los accesos sobrepasan los $100 millones.

PUBLICIDAD

“El estimado que hicimos, temporero, de los daños de Fiona en Utuado, estamos hablando de unos $30 millones. No estamos contando los puentes, porque esos puentes, había unos que estaban lastimados cuando María, y no queremos duplicar la misma cantidad de puentes porque FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) te va a pagar dos veces por el mismo puente”, manifestó.

“Sé que pasa de los $100 millones, cuando esto pegue a diseño y pegue a ir en los proyectos de mitigación. No solamente es hacer una carretera; tenemos que hacer el sardinel, tenemos que hacer el cunetón, recoger las aguas. O sea, que en los proyectos de mitigación se va a expandir la cantidad de dinero que vamos a solicitar al gobierno federal”, sostuvo.

Mencionó que otra de sus prioridades es la pavimentación de carreteras, ya que hay muchas en tierra.

Asimismo, resaltó su intención de completar un proyecto de transporte público que incluirá estaciones en ocho de los barrios más distantes. Destacó que el 65%, de una población de 30,000 residentes, son adultos mayores.

“Ya nos aprobaron los fondos para hacer un estudio de viabilidad, para poner las paradas en diferentes puntos de Utuado. Ya establecimos ocho rutas. Estamos esperando que se termine el estudio para, entonces, pedir la transportación pública que será gratuita y saldría de ocho estaciones, de los sitios más distantes de Utuado hacia el pueblo”, resaltó, al agregar que “el estudio se cotizó por $100,000, pero estamos hablando de sobre $5 millones”.

PUBLICIDAD

Otro de los proyectos en agenda es convertir los centros comunales en espacios resilientes para que los vecinos puedan, desde guardar sus medicamentos hasta solicitar ayudas en cualquier eventualidad. “Estamos trabajando con proyectos en las comunidades, de poner en los centros comunales placas solares, neveras, ‘freezer’, un área de computadoras para que la gente, en cualquier evento que se vaya la luz, se pueda conectar, que puedan guardar sus medicamentos. La topografía nuestra es bastante difícil porque todo es montañas, pero es distante”, sostuvo.

“Queremos que cada comunidad se sienta resiliente, que tenga donde, en cualquier evento, ellos puedan buscar ayuda, que puedan buscar suministros, que puedan dializarse, donde guardar sus medicamentos, donde puedan buscar su comida. Nos vamos a convertir en una ciudad resiliente”, puntualizó.