Luis Arroyo Chiqués, el exalcalde popular de Aguas Buenas que fue sentenciado en junio de 2022 a dos años de prisión tras declararse culpable a nivel federal por un esquema de sobornos, fue excarcelado el pasado 1 de marzo al amparo de directrices especiales promulgadas en el contexto de la pandemia del COVID-19.

En entrevista con El Nuevo Día, Arroyo Chiqués, explicó que el 17 de enero se le notificó que el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés) había acogido su petición para cumplir el resto de su pena bajo confinamiento domiciliario. Como parte de las condiciones de su excarcelación, a Arroyo Chiqués, quien permanece bajo la supervisión de un grillete electrónico, se le permite salir de su hogar entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m. seis días a la semana para trabajar, hacer compras dos veces al mes y asistir a servicios religiosos, entre otras diligencias.

“Yo cumplí el 25% de mi sentencia en el campamento Pensacola (Florida). Además del 25%, gané un crédito de 60 días por haber trabajado y 108 días por buena conducta”, dijo Arroyo Chiqués, al precisar que fue clasificado como un prisionero en alto riesgo por el COVID-19 debido a su “edad y condición de salud”.

El exalcalde aguasbonense indicó que había sido ingresado a prisión el 27 de julio de 2022, luego de haber sido sentenciado en junio, por lo que cumplió con siete meses y dos días de cárcel.

Arroyo Chiqués se declaró culpable el 16 de diciembre de 2021 por recibir alrededor de $270,000 en comisiones ilegales, que cobró durante más de cuatro años, a cambio de otorgar un contrato a la compañía de recogido y disposición de basura, Waste Collection, de Oscar Santamaría Torres, vinculado a esquemas similares de corrupción en múltiples municipios.

Durante su último año como alcalde de Aguas Buenas, puesto que ocupó de 2005 a 2016, el convicto firmó un contrato con la empresa de recogido de basura por 10 años a cambio de una comisión ilegal de $5,000 mensuales. Los pagos que recibía el exalcalde los entregaba Raymond Rodríguez Santos, socio de la empresa J.R. Asphalt, también convicto a nivel federal por corromper a funcionarios municipales.

La sentencia de la jueza Sylvia Carreño Coll dispuso que, además de los dos años de cárcel, Arroyo Chiqués cumpliría otros dos años de libertad supervisada.

El sucesor de Arroyo Chiqués en la alcaldía, Javier García Pérez, del Partido Nuevo Progresista, también se declaró culpable, en enero de este año, por beneficiarse esquemas de corrupción junto a J.R. Asphalt y Waste Collection.

Arroyo Chiqués dijo a El Nuevo Día que no colaboró con investigaciones federales o estatales antes o después de su sentencia.

Su sentencia “es lo que las guías establecen y lo que la juez asignó. En mi caso, yo fui quien levanté la mano, a mí no me fueron a buscar. Fui el primero que dijo ‘aquí estoy’. Creo que cometí un error y fui sentenciado. Creo que se me asignó lo justo, si venimos a ver, realmente son cuatro años, o sea, que no es ninguna sentencia corta. Van a ser dos años que tengo que cumplir, que obviamente con las reducciones baja el periodo de supervisión que tengo, y luego la probatoria (de dos años) es también un periodo que uno tiene que cumplir”, dijo el expolítico, subrayando que tiene que someterse a controles de dopaje y alcohol.

A pesar de que se declaró culpable de aceptar los sobornos, que recibió por varios años luego de salir de la alcaldía de Aguas Buenas, Arroyo Chiqués rechazó hoy ciertos elementos del pliego acusatorio federal y afirmó que fue víctima de empresarios que se aprovecharon de “un momento dado” en su vida.

“Yo di 12 años de administración pública hecha y derecha, con cuatro informes del Contralor sin señalamientos, mis informes de ética fueron completos. Mi situación es luego de alcalde que empecé a recibir unos pagos (ilegales). No fue en los 12 años (en la alcaldía), aunque el pliego acusatorio dice otra cosa”, sostuvo Arroyo Chiqués. “Mi conciencia está clara en qué fue lo que hice y cuándo lo hice y por eso levanté las manos y fui, pero son situaciones lamentables. Reconozco que hay decepción en el pueblo con estas situaciones con los políticos y los que fuimos políticos”.

Arroyo Chiqués recalcó que nunca tuvo tratos con Santamaría Torres, sino con Rodríguez Santos, como parte del esquema de comisiones ilegales.

Santamaría Torres fue uno de los testigos principales en el juicio que culminó esta semana, en el que se encontró culpable a Ángel Pérez Otero, exalcalde novoprogresista de Guaynabo, por una trama similar para beneficiar a otra de sus empresas.