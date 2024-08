Coordinador de FEMA en Puerto Rico asegura que habrá fondos para atender la emergencia por Ernesto pese a déficit presupuestario de la agencia

Pero aceptó que la limitación pudiera incidir sobre obras de reconstrucción asociadas a este evento o a los proyectos aprobados tras los huracanes María y Fiona o los terremotos de 2020 que aún no tengan dinero comprometido .

“Tenemos un proceso de recuperación corriendo, que es la Oficina de Recuperación de María, que está trabajando junto al COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) y las otras entidades gubernamentales, y hay un dinero que ya ha sido obligado, y eso no se va a ver afectado. Lo del presupuesto es algo que no afecta ese proceso de recuperación ni lo que estamos actualmente atendiendo (Ernesto), que es la asistencia federal directa ”, indicó Olivera.

“Pero, nuevamente, yo no vislumbro ningún problema en el futuro en cuanto a la agencia poder responder y tener fondos disponibles para reparar y reconstruir, de ser necesario y peticionado por el gobierno de Puerto Rico”, agregó Olivera.

La incertidumbre en torno al futuro de los desembolsos responde al déficit que enfrenta el Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA , que se estima en $6,000 millones, y que no ha podido ser subsanado ante las demoras en la aprobación congresional de un paquete de $9,000 millones propuesto por Biden, que cubriría las necesidades fiscales hasta el 30 de septiembre.

Puerto Rico, según datos del COR3, tiene alrededor de $28,000 millones en fondos comprometidos, pero no desembolsados, a raíz de los desastres naturales acontecidos desde 2017. Sin embargo, según Olivera, los subrecipientes mantendrían su acceso a esos recursos pese al déficit, aunque no necesariamente ocurriría lo mismo con el dinero que no ha sido “obligado”, como se denomina a las partidas ya destinadas a proyectos específicos.