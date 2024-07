Crea malestar y preocupación entre la clase jurídica controversial decisión del Tribunal Supremo que obvió el requisito de reválida

El ejercicio de la abogacía está en el ojo del huracán luego que trascendiera públicamente una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la que, según interpretaciones, el alto foro judicial aceptó a la práctica de la profesión a una persona sin haber tomado el examen de reválida, una decisión sin precedente que podría tener serias consecuencias, advirtieron expertos.

A pesar de la información difundida, este lunes el Tribunal Supremo negó que haya aceptado al ejercicio de la abogacía a Stephanie Michelle Vilella Alonso, quien, el 9 de febrero, presentó oficialmente la solicitud al amparo de la Ley 17 de 1939, que regula la práctica de la abogacía y notaría en la isla.

“Se aclara que una mayoría del Tribunal Supremo no ha admitido al ejercicio de la abogacía a la peticionaria en el caso ex parte Stephanie Michelle Vilella Alonso y solo se limitó a referir el asunto a la Comisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía para que emita un informe”, leen las expresiones escritas.

Tras dos reveses, el 31 de mayo, cinco de los ochos miembros del Tribunal Supremo declararon “con lugar” una segunda moción de reconsideración presentada por Vilella Alonso y refirieron el asunto a la Comisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía para la investigación y el informe correspondiente en el término reglamentario.

“A mí, me hace sentido lo que están diciendo porque, cuando leí la resolución, no leí que la estaban admitiendo, sino refiriendo a la Comisión de Reputación (para el Ejercicio de la Abogacía) porque el Tribunal Supremo no admite a nadie hasta que la Comisión hace su evaluación. Así que, en este caso, creo que están cantando victoria antes de tiempo porque lo que hay es un mero referido”, señaló el catedrático en Derecho Guillermo Figueroa Prieto.

No es la primera vez que el máximo foro judicial tiene una solicitud de este tipo ante sí. En 1999, Jeannette M. López Santiago hizo el mismo reclamo, pero fue denegado porque el Tribunal, según la petición, “quedó convencido” de que la peticionaria no demostró estar cualificada para ejercer la abogacía”, ya que había tomado sin éxito el examen de la reválida –en inglés– en dos ocasiones.

La situación de Vilella Alonso “es muy distinta”, según su representante legal, Emanuel Álvarez Pérez, del bufete Estrella LLC, donde también labora la peticionaria. Vilella Alonso, quien estudió Derecho en Estados Unidos y está aceptada a la práctica en el estado de Nueva York desde 2019, regresó a la isla, en 2021, y tomó la reválida federal para el Distrito de Puerto Rico, la cual aprobó.

“La regla 12 del reglamento del Tribunal Supremo establece que hay tres maneras para tú ser abogado en Puerto Rico: con una reválida general; la admisión por cortesía, que es para un caso en particular, y con una admisión como estudiante de Derecho. No hay ninguna que dice que puedes ser admitido a través de una moción, como ellos están citando. En Estados Unidos, sí existe el concepto de admisión mediante moción, pero es distinto a lo que ella está solicitando”, puntualizó Figueroa Prieto.

“El Tribunal Supremo es quien reglamenta la abogacía y, cuando hay una discrepancia ante una ley, lo que dice el reglamento del Tribunal Supremo es que el reglamento prevalece”, subrayó, al reconocer, no obstante, que “ha causado una “mala impresión” que el asunto se haya trabajado de esta manera. “Uno como que prefiere más transparencia”, dijo.

Un “impacto devastador”

Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), Manuel Quilichini García, la confirmación de que el Tribunal Supremo utilizó su discreción para admitir a un solicitante sin que tome el examen tendría un “impacto devastador” sobre la profesión y la sociedad.

“Aquí nunca se ha permitido la admisión por moción, primero, porque no sabemos si la persona habla el idioma y, segundo, porque no sabemos si conoce el derecho civil ni nada, y por eso tienen que tomar la reválida. Esta determinación, si permanece así, quiere decir que cualquier abogado en Estados Unidos admitido en otro estado puede venir a Puerto Rico y solicitar que se le admita”, advirtió Quilichini García.

PUBLICIDAD

Según el presidente del Colegio, Puerto Rico tiene unos 13,300 abogados. En los pasados años, no obstante, se ha visto un incremento de profesionales del derecho que se establecen en la isla para disfrutar de los beneficios contributivos de la Ley 60. Actualmente, explicó, estos están impedidos de ejercer localmente, pero esta decisión podría cambiarlo todo. “Si contrato a este abogado, que dice que está admitido a Puerto Rico, pero que no conoce el derecho, me va a dar un flaco servicio, y quien va a sufrir es el cliente”, señaló.

Para Quilichini García, las expresiones emitidas este lunes por el Poder Judicial no están del todo claras. “Si lo que pidió fue: ‘autorizando y admitiendo a la parte peticionaria al ejercicio de la abogacía’, y te dice: ‘con lugar’, pues decidan, se peinan o se hacen rolos”, expuso.

En esta segunda solicitud de reconsideración, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez hubieran negado la solicitud, se hace constar en la resolución. “En todos los casos anteriores, se ha dicho que no, que no se puede entrar por esa ley, hasta ahora. En todos los casos anteriores, hay una explicación por parte del Tribunal, y aquí no hay ninguna”, dijo Quilichini García.