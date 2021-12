Las mujeres entran a la Clínica Iella, de la organización Profamilias, a través de una puerta de cristal con un seguro que abren desde el interior. En la sala de espera, un vídeo educativo con dibujos animados sobre métodos anticonceptivos se reproduce desde un televisor en una esquina, mientras que letreros en los que abunda el color verde proclaman el derecho de las mujeres a un aborto accesible y seguro.

Una vez adentro, son el centro de atención. En un área se evalúan, primeramente, aspectos de su salud emocional y, luego, su salud física. El eje de toda decisión y acción dentro de esa clínica es la persona gestante, sus deseos y aspiraciones.

“Esto es salud esencial, es un servicio de salud integral”, expresó la codirectora de la Clínica Iella, Frances Collazo Cáceres, al resumir la misión de la clínica de abortos.

Cualquier otra definición, cualquier connotación negativa que se le dé al procedimiento médico para poner fin a un embarazo, surge de consideraciones religiosas, no científicas, argumentó.

“El hecho de perpetuar una imagen un poco grotesca o con una connotación negativa de que (el aborto) es la diferencia entre la muerte y la vida es totalmente sensacionalista y apela a inflamar al pueblo y a una cultura que no conoce mucho, no solamente de este proceso de terminación de embarazos, sino de lo que es también la anticoncepción, otros procesos de salud sexual y reproductiva, precisamente porque no existe ni siquiera una ley integral de educación sexual. En ese sentido, aquí, este tipo de servicio es un servicio que va a garantizar la vida y que va a garantizar la salud de esas mujeres”, sostuvo Collazo Cáceres.

Los servicios de terminación de embarazos son, cada cierto tiempo, objeto de críticas y escrutinio público. Este año, se han presentado en la Asamblea Legislativa, al menos, 10 proyectos de ley para regular el aborto en Puerto Rico. Solo uno se ha discutido en vistas públicas, el Proyecto del Senado 591, que restringía el aborto en menores de 18 años y establecía regulaciones para las clínicas de abortos. Esa medida, sin embargo, fue retirada el lunes pasado del trámite legislativo. Ese mismo día, fue radicada la pieza legislativa más reciente, la cual prohibiría el aborto a partir de las 22 semanas de gestación, salvo en casos en los que la vida de la persona gestante esté en riesgo.

“En reconocimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y en el ejercicio del poder de Estado, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio regular los parámetros dirigidos a preservar la vida de la mujer y del concebido por nacer”, establece la exposición de motivos de la medida tripartita.

La licenciada Frances Collazo Cáceres, codirectora de Clínica Iella. (Teresa Canino Rivera)

La senadora de Proyecto Dignidad y una de las autoras de la medida, Joanne Rodríguez Veve, indicó que legislación similar existe en, al menos, 16 estados de Estados Unidos, y argumentó que los abortos en el tercer trimestre de gestación se realizan con métodos “inhumanos”. No obstante, reconoció que no posee datos para determinar si esos procedimientos se realizan por riesgo a la vida de la mujer, por anomalías fetales letales u otras circunstancias.

“Esas estadísticas no existen”, argumentó la senadora. “Los abortos, en el sexto mes, son abortos que se tienen que realizar con prácticas verdaderamente inhumanas porque incluyen tener que provocar la muerte a un bebé lo suficientemente desarrollado para sobrevivir, aunque prematuro, fuera del vientre de la mujer”, sostuvo Rodríguez Veve.

Los abortos a partir de la semana 24 de gestación no se realizan en clínicas de terminación de embarazos, sino en hospitales.

Rechazan más restricciones

Imponer más trabas al acceso al aborto en Puerto Rico no resuelve ningún problema, sino que crearía situaciones negativas adicionales, a juicio de la ginecóloga Yarí Vale Moreno, de la clínica Darlington Medical Associates, en Río Piedras.

En Puerto Rico, hay cinco clínicas de abortos, cuatro de ellas en la zona metropolitana y una en Ponce.

El aborto en Puerto Rico es legal, reiteró la ginecóloga, quien reconoció que existen dudas sobre la legalidad del procedimiento. El Código Penal de 2012 aún incluye artículos que clasifican el aborto como un delito. Pero eso no tiene ningún efecto, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció, en 1973, bajo el caso Roe versus Wade, que el acceso a un aborto seguro es un derecho constitucional, una decisión que aplica a Puerto Rico.

Bajo el caso Planned Parenthood versus Casey, de 1992, el Tribunal Supremo federal reafirmó el derecho al aborto. En ambos casos, el máximo foro judicial estableció que el Estado no puede prohibir el acceso al aborto previo a la viabilidad del feto, que se define como su capacidad para sobrevivir fuera del útero. El gobierno sí puede regular el aborto posterior a la viabilidad.

El año pasado, en Puerto Rico se realizaron 3,986 terminaciones de embarazo. Cerca del 83% de los abortos fueron en o antes de las 10 semanas de gestación, precisó Collazo Cáceres.

“Si se miran los números, el .25% de las mujeres incurren en terminaciones de embarazos. Son las menos”, añadió.

Existen dos vías principales para realizar una terminación de embarazo: quirúrgica o con medicamentos.

Por años, apenas el 10% de los abortos se realizaban con medicamentos, que conlleva que parte del proceso se complete en la residencia de la paciente, indicó Vale Moreno. Pero, a raíz de la pandemia, la cantidad de personas gestantes que seleccionan el aborto mediante una combinación de medicinas aumentó y alcanzó el 20%.

“Yo entiendo que mucho se popularizó por el hecho de la pandemia, las dificultades de poder salir. Hubo todo un pensamiento de yo necesito un aborto, yo puedo tomar el medicamento y lo puedo estar haciendo en mi casa”, indicó Collazo Cáceres, al recordar que la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), por orden de Tribunal Supremo, levantó las restricciones para que los medicamentos abortivos se pudieran recetar mediante telemedicina.

Yarí Vale Moreno, ginecóloga obstetra en las facilidades de Clínica Iella. (Teresa Canino Rivera)

Los planes médicos en Puerto Rico no cubren abortos, destacó Vale Moreno. Las pacientes deben pagar de su bolsillo por el procedimiento, cuyo costo varía según el tiempo de gestación pero puede comenzar entre $275 y $290, según la clínica.

En Iella, tienen un fondo para proveer asistencia económica a quienes la necesiten, el cual se alimenta exclusivamente de donaciones, apuntó Collazo Cáceres. El 25% de las pacientes reciben asistencia económica para cubrir parte o la totalidad de procedimiento.

Bajo inspección

La jurisprudencia federal da paso al interés legislativo de regular bajo qué condiciones operan las clínicas de terminación de embarazos y las condiciones bajo las cuales se realizan.

En Puerto Rico, las clínicas de abortos son reguladas por el Departamento de Salud, mediante el “Reglamento de centros de terminación de embarazos” del 2008. La Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs) tiene la tarea de inspeccionarlas y monitorear su cumplimiento con la reglamentación vigente.

Las reglas para las clínicas de aborto son similares a las de una clínica de cirugía ambulatoria o un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), sostuvo el administrador de servicios de salud Eduardo Sotomayor, quien trabaja con tres de las clínicas de terminación de embarazos en la isla, así como a centros de salud primaria.

En sus 49 años de experiencia, Sotomayor aseguró que nunca se han impuesto sanciones graves a una clínica de abortos en Puerto Rico por incumplimiento con las reglamentaciones vigentes.

“Nunca se ha cerrado una por asuntos de inspección”, estableció Sotomayor.

A principios de la década del 2000, en la isla había 12 clínicas de abortos, recordó Vale Moreno. Estas han cerrado por consideraciones económicas o por el retiro de los especialistas que las manejaban.

Un informe de Salud ante el Senado detalló fallas detectadas durante inspecciones a estas instalaciones, las principales de ellas relacionadas a fármacos e instrumentos en inventario que estaban expirados o pasada su fecha de vencimiento.

El administrador de salud arrojó dudas sobre la gravedad de los presuntos hallazgos contenidos en las inspecciones, pues a veces ni siquiera reconocen las medidas tomadas para corregir o aclarar hasta los detalles más simples.

“Yo manejo CDTs, centros de rehabilitación en toda la isla y todos tienen deficiencias. Se hacen unos planes de corrección, se corrigen las fallas en 30 días, 50 días. Nosotros (en ocasiones) no concurrimos con los informes que hace la inspectora porque son muy creativas y se salen del reglamento, te ponen requisitos que no aplican. Eso se discute con directores del Departamento, pero ahí se quedan en los informes”, indicó Sotomayor.

Los hallazgos reportados por el Departamento de Salud fueron ampliamente discutidos durante las vistas públicas del Proyecto del Senado 591, entre octubre y noviembre. En las audiencias, la agencia reportó erróneamente que, en 2020, se realizaron 74 abortos mediante inyección de solución salina, un método que ya no se utiliza, apuntó Vale Moreno.

El 12 de noviembre, la agencia corrigió sus estadísticas para establecer que esos 74 abortos se realizaron mediante lo que se conoce como dilatación y evacuación, una técnica usada en abortos en el segundo trimestre de gestación.

Una petición a Salud para entrevistar a funcionarios de Sarafs sobre la reglamentación y las inspecciones de las clínicas de aborto no fue respondida.

La senadora de Proyecto Dignidad sostuvo que las fallas detectadas en las inspecciones de Sarafs, así como la falta de regulación local, justifican las medidas legislativas que se han presentado para regular la práctica del aborto. Además, la senadora ha presentado medidas para brindar atención médica “a los bebés que sobreviven abortos”, así como brindar servicios de salud mental a las mujeres tras realizarse estos procedimientos.

“En Puerto Rico, nunca se ha regulado por la vía legislativa la práctica del aborto. En Puerto Rico, lo único que existe para, de alguna manera, reglamentar esta práctica es un reglamento del Departamento de Salud”, argumentó Rodríguez Veve. “Lo que esto implica es que Puerto Rico siempre ha sido y continúa siendo, hasta el momento, una de las jurisdicciones más laxas en lo que representa la práctica de la terminación del embarazo”, agregó.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. (Teresa Canino Rivera)

Las repercusiones

Pero las clínicas no son lugares lúgubres y oscuros donde se realizan procedimientos que rayan en la ilegalidad, apuntó la ginecóloga Vale Moreno.

En ellas no tienen cabida las imágenes que presentan el aborto como un procedimiento malvado o equivalente a la muerte. Por el contrario, señaló Collazo Cáceres, se trata de un servicio de salud enfocado en la vida y el futuro de la persona gestante.

“Nadie está abogando por más abortos o que las mujeres puedan hacerse más abortos. Lo que queremos es que las mujeres ni siquiera tengan que llegar a un estado de embarazo que no quieren. Eso las pone en un estado de extrema vulnerabilidad”, manifestó, por su parte, Collazo Cáceres, al precisar que, para “reducir” los abortos, se necesita educación sexual -sobre todo, acerca de métodos anticonceptivos- y educación con perspectiva de género para atender la violencia de género.

“Reducir los abortos no se logra prohibiéndolos o con más restricciones”, agregó.

La Clínica Iella tiene amplios pasillos, bien iluminados. Un mural en el que predomina el color violeta está ubicado detrás de la estación de enfermería. Las pacientes van desde el área de consejería a una sala de consulta (“pre op”). De ahí, si ella lo decide y el personal médico determina que está segura de su decisión, pasa a la sala de cirugía. Allí, se le hace un sonograma y, en consulta con el médico, se decide si se realizará un aborto quirúrgico o mediante medicamentos.

Al final del pasillo, hay unas puertas dobles que dan directamente al área de ambulancias. El reglamento de Salud exige que las clínicas tengan contrato con servicios de ambulancias para transportar a un hospital a cualquier paciente que sufra una complicación.

“Nunca hemos tenido que usar la camilla (para sacar a una paciente a una ambulancia)”, señaló Collazo Cáceres.

En el consultorio de Vale Moreno, las salas en las que se realizan los abortos están separadas del área de consultas. Las pacientes que acuden a recibir tratamiento ginecológico de rutina no acceden a las salas quirúrgicas de aborto ni pasan por el área de recuperación.

Este diario visitó ambas instalaciones en momentos en que no había pacientes y sin interactuar con empleados más allá de los entrevistados. Como toda instalación de servicios de salud, protegen la privacidad de sus pacientes y también se aseguran de velar por la seguridad de sus trabajadores, que en algunos escenarios pudieran enfrentar amenazas.

No se tienen datos sobre los abortos clandestinos que se realizan las mujeres en Puerto Rico, pero ocurren, reconoció Vale Moreno. Los medicamentos que recetan los especialistas para terminar un embarazo se pueden conseguir en la calle, de forma ilegal, de la misma manera que se consiguen antidepresivos, ansiolíticos o pastillas para la disfunción eréctil.

Sin supervisión médica y con fármacos cuya dosificación es incierta, las personas que abortan por su cuenta corren un riesgo elevado de sufrir complicaciones, como hemorragias.

“Sabemos de los abortos clandestinos cuando las mujeres llegan a las salas de emergencia, cuando llegan con infecciones”, indicó Sotomayor.