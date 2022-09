Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

El agua se ve como si estuviera muerta.

En la playa Las Ochenta, en Salinas, el agua del mar se ve como si estuviera muerta. La marejada repica con violencia y mezcla tierra con suciedad y agua de río para crear un color negro que parece tóxico. El viento carga el olor salado de agua podrida. Sobre la arena oscura yacen cientos de pedazos de cosas que el mar arrastró hasta la costa. La playa parece un cementerio.

Un hombre sin camisa recoge pedazos de ramas y escombros y los va acumulando en una pequeña montaña. Una niña, su hija, lo acompaña. Por la piel oscura del hombre bajan enormes gotas de sudor mientras se detiene a contemplar el desastre frente a sus ojos.

—Lo vi así y me dio pena y decidí ayudar un poco —dice, suspirando.

Antes del huracán Fiona, solía venir aquí a limpiar con su hija cada vez que podía. Con machete en mano y rastrillo trataba de mantener la playa en buenas condiciones. Pero esto es algo distinto. El lugar está demasiado deteriorado como para que una sola persona pueda devolverlo a su estado natural. El hombre y su hija se ven diminutos en la vastedad del espacio.

Wilfredo Ayala dice que nunca había visto algo así en su vida. Las inundaciones ocasionadas por Fiona afectaron su hogar. Como tantas otras personas en las zonas más impactadas de Puerto Rico, perdió muchas cosas materiales que fueron el producto de su trabajo y sacrificio. En el sur de la isla, se aprende a vivir con poco.

La niña camina cada vez más cerca del mar y Wilfredo la llama.

—¡Camila! No te acerques mucho…

La pequeña hace una pausa, mira a su padre, y regresa cargando ramitas que ha recogido y las coloca junto a la montaña de basura.

Las calles de barrio Playa, en Salinas, todavía están llenas de agua y fango. Aquí no se escuchan ni los pájaros. El silencio es desconcertante. Es como si todo el barrio guardara algún tipo de luto colectivo. Frente a casi todas las casas se puede ver el saldo inmediato de las inundaciones y las lluvias: matres, sillas, gaveteros, ropa y bolsas llenas de comida dañada.

Frente a su hogar en la entrada de la calle, Carmen Ortiz recibe a un grupo de voluntarios que ha llegado hasta aquí para dejarle ayudas económicas que han recolectado. No es mucho, dicen, pero esperan que le sirva para reponer algunas cosas. La interacción es breve, las personas hacen su entrega, dan sus buenos deseos, se despiden y continúan su marcha por el vecindario.

Carmen viste una camisa roja y una falda mahón que le llega casi a los tobillos. Tiene su pelo blanco en un moño y usa una diadema para recoger su pollina. Ha vivido en esta comunidad junto a su familia por 31 años. Regresaron de Estados Unidos para rehacer su vida en la isla. Habitan una casa que parece incompleta. Varias paredes están al desnudo, solo bloques sin empañetar. Pasaron el huracán aquí.

—Se nos mojaron los muebles, la cama, los biuros se esponjaron, la nevera y la lavadora, que todavía no sé si funciona. Perdimos mucha ropa. Yo trataba de salvar algunas cosas, pero todo pasaba demasiado rápido —dice la mujer señalando al basurero frente a su hogar.

Muchos de sus vecinos tuvieron que ser rescatados. Xiomaris Rodríguez es una mujer joven que vive algunas casas más abajo en la misma calle con dos perros pequeños. Mientras el agua entraba a su casa llamó a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias para que le auxiliaran, pero el agua en la calle era tan profunda a ese punto que nunca pudieron llegar hasta ella. No fue hasta las 5:00 de la mañana que un grupo de militares llegó a sacarla de allí. Confiesa que nunca había sentido tanto miedo en su vida.

El barrio sigue sin energía eléctrica. El agua va llegando poco a poco, aunque con presión muy baja. Carmen, Xiomaris y otros vecinos han comenzado a hacer lo que pueden y van limpiando sus casas poco a poco, sacando arena, agua y tierra. Por el área pasan vehículos del municipio regularmente, pero, al momento, ningún oficial se ha detenido para ofrecer ayuda o preguntar cómo están.

La ruta hacia Guayanilla es depresiva. Cruzando por Santa Isabel, Juana Díaz, Ponce y Peñuelas, las filas para todo son kilométricas. Las gasolineras atienden a cantidades interminables de personas. Las siembras y cosechas en el camino están devastadas. Es una imagen triste. Algunos agricultores han cubierto sus plátanos en el suelo con sacos para intentar preservarlos. Parece un acto de fe. Según el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, las pérdidas en el sector agrícola superan los $100 millones. Las cosechas de café quedaron devastadas y con ellas la esperanza de tener la mejor temporada cafetalera desde el paso del huracán María. Tampoco habrán cosechas de plátanos disponibles para la época navideña.

Las imágenes de casas colapsadas sobre carros corrieron el mundo durante aquel enero de 2020. Una serie de terremotos mantuvieron a la isla entera en ansiedad colectiva por la primera mitad de ese año. El sur de Puerto Rico fue la zona más afectada. En la calle Sirena del barrio Playa de Guayanilla, una de estas casas permanece intacta. La estructura, pintada de un verde claro, como fantasmagórico, parece congelada en el tiempo. El baúl de un carro blanco, espacharrado como un insecto, sobresale por debajo de lo que antes fue un hogar.

En esta calle, ha vivido toda su vida Bienvenida Jorge Valentín. Su casa, que heredó de sus padres, es como una caja larga. Es de color naranja claro que le hace parecer un gran helado de crema y china.

Bienvenida tiene 63 años y vive sola. Viste una camisilla de líneas negras y verdes y lleva pantalones cortos mientras recoge los alrededores de su terreno. La falta de energía no le ha permitido siquiera cargar su celular y no ha podido comunicarse con sus hijos en Estados Unidos por varios días. Sus ojos oscuros se ven constantemente llorosos y cada vez que habla pareciera que está a punto de romper en llanto.

Los cuartos de su casa están llenos de cubos que recogen el agua de lluvia que entra por el techo. También se le mojaron muebles y tuvo que deshacerse de la compra dañada en su nevera. Hace cinco años, el huracán María destruyó gran parte de su hogar. Aunque recibió ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) el dinero no fue suficiente para cubrir los arreglos. Tres años después, los terremotos también afectaron su hogar. Como evidencia tiene una pared rajada que fue cubierta con cemento. Su casa fue certificada como habitable, pero la inseguridad siempre permanece.

—Para los temblores, yo estuve un mes durmiendo en el carro porque no me atrevía a entrar a mi casa.

—¿Cómo maneja todas estas situaciones?

—No me siento bien, pero hay que seguir… Aquí sigue temblando. No se sienten tan como al principio, pero de vez en cuando, pues se sienta una meneadita. A veces, yo no duermo pensando en eso. Y ahora con Fiona tuve que pasarlo en casa de un vecino que me ayuda mucho y me dijo “métete a mi casa que tu casa no es segura”.

En este barrio, no han tenido tiempo para sanar las heridas que han dejado los desastres naturales y las respuestas insuficientes por parte de las agencias y autoridades a las que les corresponde ayudar durante estas situaciones.

Para Monserrate González, que creció aquí, la situación es insostenible. Corriendo por las calles del barrio en su bicicleta mohosa, expresa la frustración que sienten sus compueblanos.

—Hay gente que pasó muchas cosas fuertes, pasaron muchas cosas increíbles. Aquí la marea subió y después de los temblores, bajó el terreno. Ya es tiempo de que nosotros salgamos de aquí y que este gobierno haga algo por nosotros.

Monserrate dice que se sienten abandonados y se cuestiona qué ha pasado con todo el dinero que se supone que llegara luego del paso del huracán María y de los terremotos. Con sus ojos verdes, intensos, mira hacia la costa, el mar aún negro por la suciedad.

—No estamos bien —expresa, con resignación.

Para llegar hasta la Ciénaga en Yauco hay que entrar por caminos sospechosos y poco seguros. El barrio Barina fue uno de los más afectados durante los terremotos del 2020. Decenas de familias quedaron desplazadas luego de que sus casas fueran declaradas como inhabitables por expertos. Ante la falta de una respuesta oficial, las familias se vieron obligadas a ocupar a un terreno vacío en el que colocaron casetas de acampar de las que hicieron hogares provisionales. Un tiempo después, un grupo de personas llegó hasta el terreno para ayudar a levantar unas pequeñas casas de madera que debían funcionar como hogares temporeros mientras se hacía cumplir una promesa por parte del municipio de que les construirían nuevos hogares. A casi tres años, las casas de madera siguen allí. En la Ciénaga todo continúa igual.

Las 10 estructuras, en las que viven unas 30 personas, están trepadas en una colina. Allí, sobre la tierra, entre gallinas, guineas y otros animales, sus habitantes tratan de llevar una vida normal. Pero vivir en estas condiciones no es normal.

—Hemos tenido que adaptarnos a un lugar y a unas condiciones que no son aptas para nosotros.

Amelia Vélez es la portavoz extraoficial de su comunidad, sus residentes son familia y ella ha asumido un rol de liderato crucial para la supervivencia de todos. Es una mujer diminuta y delgada. Hasta aquí también han llegado personas para ofrecer suministros. Amelia los atiende con mucho tacto y agradece la ayuda. Su apariencia juvenil jamás llevaría a pensar que tiene tres hijos de 21, 20 y 18 años. Ella misma tiene solo 40 y ríe con algo de picardía cuando revela que su esposo, Eliezer, tiene 33.

Las personas de esta comunidad se vieron obligadas a hacer lo impensable ante el paso del huracán Fiona. Tuvieron que regresar a sus casas de cemento inhabitables, inseguras, para poder resguardarse. Cuando regresaron, encontraron sus pertenencias mojadas y el único baño que sirve a la comunidad destruido.

—El alcalde nos prometió que nos iba a sacar y que nos iba a hacer unas casa en el área de El Cafetal, en Monte Verde. Esa promesa vino del 7 de septiembre de 2020. Ya vamos a cumplir tres años ahora en enero y estamos esperando por eso.

Mientras Amelia recorre el espacio, su familia cocina. Su madre, Edna Ayala, de 65 años, entra a la pequeña casita donde está su cocina y busca un par de latas de habichuelas.

—Aquí siempre se cocina para todos —dice Edna —Pero mira que linda yo, van a decir que soy la señora que va buscando compra en casa de los vecinos.

La carcajada ronca que sale de su boca aliviana un poco el espacio.

Para Amelia, quedarse aquí también es un acto de resistencia. Es una manera de presionar para que el gobierno asuma su responsabilidad, de que cumplan con lo debido.

—Nosotros tenemos una promesa de que nos van a hacer las casas. Si nosotros nos vamos para algún otro lugar, eso se va a quedar solo en una promesa y nosotros tenemos que luchar por nuestras casas. Nosotros no tuvimos la culpa de que sucedieran los terremotos y tampoco la culpa de que nos desalojaran.

—¿Y no se cansan?

—Claro. Y hemos tenido que aguantar lágrimas. Hemos tenido que aguantar coraje. Hemos tenido que aguantar muchísimas cosas. Porque si los que quedamos de pie nos caemos, ¿qué va a suceder con los más sensibles? ¿Nuestros hijos, mi abuela, los más pequeños o los que no tienen la misma fuerza que nosotros?

Amelia también piensa que la distancia entre el sur y la zona metropolitana juega un papel en la percepción que se tiene sobre sus situaciones y necesidades. Hay una desconexión entre las realidades que se viven y la burbuja política del país que afecta, especialmente, a esta región.

—Nosotros no existimos. El área sur no existe. No lo digo nada más que por mí. Yo tengo compañeras de lucha que viven en Lajas, Ponce, Guayanilla y es lo mismo. Es como si estuviéramos marginados. Como si estuviéramos en el olvido. Nosotros no estamos luchando por hacerle daño a nadie. Nosotros estamos luchando por lo de nosotros, por lo que nos corresponde.

El cielo se torna oscuro de repente. Comienza a lloviznar. Las personas se resguardan en sus pequeñas casas de madera. Aves de rapiña sobrevuelan la colina. Aquí, en el sur, la emergencia nunca ha terminado. Aquí, en el sur, todavía tiembla. Aquí, en el sur de Puerto Rico, vive gente que pide no ser olvidada.