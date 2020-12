Aunque el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, defendió que dicha agencia ha avanzado en un 65% en la integración de sus seis negociados, los obstáculos para el reclutamiento de personal y para consolidar la parte administrativa descritos este martes durante las vistas de transición de gobierno contradicen ese avance.

“Este Departamento tienen que dejarlo correr para que sea robusto”, sostuvo Janer, al argumentar que, aunque el DSP fue creado mediante ley hace más de tres años, el tiempo transcurrido es poco en relación con la operación de integración. Además, dijo que se sumaron los obstáculos planteados por el paso de los huracanes Irma y María en el 2017 y la pandemia de COVID-19 este año. Pero eso no convenció al Comité de Transición entrante, presidido por Ramón Luis Rivera Cruz.

“No hay nada terminado”, afirmó el alcalde de Bayamón ante preguntas de El Nuevo Día, sobre si a partir de expuesto en las vistas se justificaba aún la existencia de la sombrilla del DSP.

“Para que esto funcione tiene que haber un cambio y una reingeniería total, cosas tan sencillas como lo sistemas de comunicación, no hay una interfase donde todos (los negociados) se comuniquen, no hay un plan de retribución establecido todavía, no hay refugios, hay escuelas sin preparar, esa es la realidad”, manifestó Rivera Cruz.

Bajo la sombrilla del DSP está el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Cuerpo de Emergencias Médicas, la Policía de Puerto Rico, Bomberos, el Negociado del 911 y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Inicialmente la sombrilla se componía de siete negociados, pero precisamente ayer se entró en vigor la ley que independiza al Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Y la sombrilla se achicará más. El presidente del Comité de Transición indicó que el gobernador electo, Pedro Pierluisi, separaría al NIE para que sea parte del Departamento de Justicia.

El DSP indicó en su informe que no fue hasta el 15 de febrero de 2019 que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó la estructura organizacional para el Departamento, incluyendo la creación de las Oficinas de Asesoramiento y Gerencia y cuatro Secretarias Auxiliares que recogen todas las funciones operacionales y administrativas asignadas al DSP.

Por su lado, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) aprobó un plan de clasificación y retribución para los puestos de confianza de la agencia, pero no ha sido así de eficiente en cuanto a los puestos de carrera, esenciales para la continuidad operacional y para garantizar, entre otras cosas, un proceso de reclutamiento basado en el mérito.

“Quedan aún sin una fecha proyectada la aprobación de la escala para los puestos adoptados en el servicio de carrera”, sostuvo el DSP en el informe. “A los fines de garantizar la continuidad de las operaciones administrativas en el DSP, es crítico que se conceda y se promulgue la estructura salarial a ser aplicada”, subrayó la agencia.

Coinciden en aumentar salarios

Mientras tanto, la agencia sigue operando con los planes de retribución individuales de los negociados, aunque al igual que ha ocurrido con la mayoría de los jefes de agencia en las vistas de transición, Janer y el resto de los funcionarios del DSP urgieron revisar dichos planes y aumentar las partidas salariales, si es que el gobierno pretende contratar y retener al mejor talento.

La jefa de personal del DSP, Melinda Romero, describió, por ejemplo, las dificultades para contratar personal experto en asuntos tecnológicos. “Las escalas que traen los negociados son demasiado bajas para un profesional tan adiestrado y tan profesional. Los salarios de los técnicos están en los $1,200, $1,300 mensuales, que eso lo hacen en un trabajito en la calle”, relató.

La directora de Ciencias Forenses, María Conte, hizo la misma denuncia. En términos de la operación técnica del ICF, Conte sostuvo que su mayor preocupación es el área de balística, donde cuenta solo con la mitad de los expertos en dicha ciencia para cubrir la necesidad. En concreto, hay aproximadamente 14,000 casos sin analizar.

En esa área, subrayó, urge atender un problema presupuestario y de reclutamiento, atado a una revisión de la retribución de los peritos forenses.

“Los laboratorios similares en Estados Unidos, después que los educamos le ofrecen el doble o triple de salario. Así se nos han ido como diez balísticos y es un número considerable para el tipo de experto que es. Hay que mejorar la escala salarial, yo no le veo otra alternativa a eso”, manifestó. En el área de análisis de ADN también hay un retraso de aproximadamente 20,000 casos.

En el caso de Manejo de Emergencias, por su parte, el negociado cuenta con 54 bases con dos ambulancias equipadas en cada uno, pero entre nueve y diez empleados para todos los turnos de cada estación, lo que provoca que en ocasiones sea posible operar solo una ambulancia, en momentos en que, además, el tiempo de espera ronda los 25 minutos, cuando lo ideal es entre ocho y diez.