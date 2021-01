“Por más que corras, la verdad siempre te alcanza”.

Esas fueron expresiones que realizó el productor Sixto Jorge Díaz Colón en un programa de televisión (Lo Sé Todo/Wapa) y que ayer le recordó la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, una de las figuras públicas contra quien Sixto George -como se le conoce en los medios- mantenía un ataque político y personal constante, denunció la excandidata a la gobernación.

Díaz Colón, con conocidos vínculos a figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, ha usado sus redes sociales o apariciones en programas en medios radiales y de TV para insultar o acusar de mentir y difamar a diversas figuras de la política y los medios que en el pasado señalaron irregularidades contra el productor de los desaparecidos espacios “El Goldo y la Pelúa” y “Nación Z”, entre otros, en emisoras radiales de la cadena SBS. Incluso, también ha demandado a algunas de esas personas en los tribunales por difamación.

PUBLICIDAD

Además de Lúgaro, Manuel Natal Albelo, Jay Fonseca, la exalcaldesa de San Juan, Carmen “Yulín” Cruz, y el productor Tony Mojena, también han sido demandados o blanco de ataques en los pasados años y meses por Díaz Colón, quien fue acusado ayer por la fiscalía federal por intentar extorsionar a oficiales de la administración Rosselló, exigiendo $300,000 en contratos y la reinstalación de otros acuerdos contractuales a cambio de impedir la publicación de contenido adicional del polémico chat de Telegram que terminó provocando la renuncia del entonces gobernador.

Alexandra Lúgaro

“Hoy no le servirá a Sixto esconderse detrás de ‘sus mensajes de buen cristiano’, pues por fin se confirma en un simple pliego acusatorio todo lo que por años hemos denunciado”, escribió ayer Lúgaro en su cuenta de Facebook.

Díaz Colón produjo en el 2017 “Sin miedo”, el programa radial de la excandidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en La Mega (106.9 FM), pero que no duró dos meses. El productor demandó a Lúgaro -y logró prevalecer en corte- para que le pagara $3,000 que supuestamente le adeudaba.

“El 14 de noviembre de 2019, el juez Ronda (abogado del PNP, donante del PNP y en tiempos recientes nominado a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones) falló en mi contra no permitiendo que se presentara en corte el contrato que evidenciaba que Sixto George mentía y ordenando el pago del dinero sin que Sixto proveyera evidencia alguna de sus planteamientos”, recordó Lúgaro que tras la orden del tribunal tuvo que pagar la suma reclamada.

PUBLICIDAD

Lúgaro contó, además, que Díaz Colón le ofrecía miles de dólares en efectivo “a cambio de que hablara de ciertos temas para influir en la opinión pública. Le dije que no haría tal cosa”, indicó la excandidata en su publicación.

Conocí a Sixto George cuando como candidata independiente a la gobernación participé de varias entrevistas en el... Posted by Alexandra Lúgaro on Wednesday, January 27, 2021

Manuel Natal

Lúgaro y su pareja, Manuel Natal Albelo, por meses habían denunciado que Sixto George tenía una agenda de ataques en su contra por sacar a la luz las movidas y negociaciones que hacía Díaz Colón para favorecer figuras del PNP como, por ejemplo, al exgobernador Ricardo Rosselló y al actual alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Charlatán”, “niño”, “delincuente”, y “llorón”, son algunos de los insultos o epítetos utilizados por Díaz Colón contra Natal Albelo.

“Las irregularidades que encontramos las documentamos, las compartimos con el país y producto de esas denuncias estas personas intentaron silenciar nuestra voz, de buscar invisibilizar nuestros planteamientos al punto en que radicaron querellas éticas en la Cámara de Representantes, demandas frívolas en el tribunal...Tengo que decir con mucho pesar que todavía hay una demanda pendiente del señor Sixto George en contra de este servidor, al igual que en contra de Jay Fonseca y otros medios de comunicación en donde nos acusan de mentir y todo lo que nosotros hemos dicho hoy está recogido en una acusación federal que confirma los señalamientos que ya hicimos”, acotó hoy Natal Albelo en una entrevista radial (WKAQ-580).

“Una vez más hemos quedado reivindicados ante el país que, lo que señalamos, hoy queda evidenciado nuevamente como algo correcto. Esa ha sido mi defensa siempre”, abundó.

PUBLICIDAD

Jay Fonseca

Mientras, en la demanda contra Jay Fonseca, Díaz Colón reclama tres millones de dólares como indemnización por calumnia, difamación, daños extracontractuales y angustias mentales. En el pleito legal el productor hace referencia a un video que presentó Fonseca en su programa Jay y sus Rayos X (Telemundo) acerca de “¿Quién es Sixto George?”.

“Hoy, más que nunca, urge que el FBI lleve esta investigación hasta las últimas consecuencias; porque según el pliego acusatorio contra Sixto George aquí quedan premisas por articular. Mientras, periodistas e investigadores somos demandados y perseguidos por hacer el trabajo de indagar y tratar de erradicar la corrupción en la Isla, hay, según la Fiscalía federal, otros dispuestos a cobrar por lavar caras y ayudar a tapar la verdad”, escribió Fonseca en una columna publicada hoy en el periódico Primera Hora.

En la demanda contra Fonseca estaban incluidos el productor Tony Mojena, el Vocero y Telemundo, pero el tribunal desestimó el pleito legal contra ellos.

Mayra López Mulero

Por su parte, la licenciada Mayra López Mulero cortó sus relaciones profesionales con Díaz Colón cuando, siendo productor del programa radial “Nación Z” (Z-93FM), este organizó una entrevista con Ricardo Rosselló Nevares cuando crecían los reclamos en su contra para que renunciara a la gobernación. La producción del programa le impidió a López Mulero entrar al estudio radial y televisivo, mientras el resto de los panelistas sí pudieron entrar.

“Se me impedió entrar a mi programa y unos policías allí prácticamente me restringieron la libertad por instrucciones de alguien. No sé si las instrucciones provenían del gobernante, no sé si las instrucciones provenían de la producción o si provenían de los dos. Indudablemente eso está ahí y el país sabe que yo hice mis propias conjeturas y mi análisis, y presenté de manera inmediata y fulminante mi renuncia y salgo del programa porque entiendo que no podía doblegarme, ni siquiera a la mera apariencia, que yo pudiera estar vinculada con ese tipo de práctica que es muy dañina y que atenta contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y que laceran la objetividad de la prensa y callar esas voces”, expresó hoy López Mulero en entrevista radial (WKAQ-580).

PUBLICIDAD

Hasta ayer, Díaz Colón se mantenía activo en las redes sociales.

El productor quedó en libertad ayer tras prestar una fianza de $15,000, de la cual hasta $10,000 pueden ser en bienes asegurados. Este monto deberá ser satisfecho en un periodo de 10 días. También se instruyó que el acusado deberá entregar su pasaporte y someterse a pruebas y tratamiento de drogas, de ser necesario.

La fiscalía federal sostuvo que los delitos que se le imputaron a “Sixto George” conllevan un máximo de 20 años de cárcel cada uno, multas de $250,000 y la incapacidad de salir bajo supervisión carcelaria los primeros tres años de la sentencia, en caso de que fuera declarado culpable.