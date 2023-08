La decana de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Alma Camacho, rechazó este miércoles que exista el riesgo de que la institución pierda la acreditación de ciertos programas por presuntos problemas de “gobernanza” y por el “clima institucional”.

Camacho negó así las expresiones vertidas en un anuncio pagado y difundido hoy, firmado por 41 catedráticos y jubilados, y en el que se reclama a la Junta de Gobierno de la UPR la “urgente” selección de un rector o rectora en propiedad en el RCM. “Las expresiones del documento relacionadas a nuestra acreditación son completamente falsas”, dijo la decana por escrito sobre la carta abierta.

“Los asuntos de acreditación son sumamente serios y deben ser tratados con la mayor de las responsabilidades. Estamos particularmente orgullosos de la reafirmación de nuestra acreditación por la Middle States Commission on Higher Education y la reacreditación de 37 programas de especialidad de la Escuela de Medicina, entre otros logros”, sostuvo.

Además, dijo que mantienen “pasos firmes para cumplir con el plan de trabajo delineado para establecer nuevamente la residencia en Neurocirugía” y que trabajan con la Escuela de Profesiones de la Salud para crear un bachillerato en Ciencias Radiológicas en Radiología Convencional, Tomografía Computarizada y Gerencia de Servicios Radiológicos.

Recientemente, el RCM anunció que el Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada (ACGME) reafirmó la acreditación de los 37 programas de especialidades y subespecialidades ofrecidos por la Escuela de Medicina hasta el 1 de febrero de 2029.

Tanto la decana como el rector interino del RCM, Carlos Ortiz, repudiaron el anuncio pagado por Guillermo C. de Jesús.

“Lamentablemente, a veces, surgen expresiones incorrectas que intentan desviar nuestra atención de la misión principal, pero estamos decididos a orientar a estas personas con la información correcta y a seguir avanzando hacia un futuro”, comentó Ortiz.

En la publicación, se hacen señalamientos contra Ortiz y su desempeño como rector interino.

“La actual administración interina no se ha desempeñado a los niveles adecuados en un escenario que atiende valores vitales”, dice el anuncio, que surge en momentos en que existe una pugna al interior del RCM respecto a quién ocupará la rectoría en propiedad.

Los tres aspirantes al cargo son el doctor Natalio Izquierdo, la exrectora Ilka Ríos Reyes y el rector interino Ortiz.

Sobre la carta abierta, El Nuevo Día constató que el catedrático jubilado Erick Suárez, las investigadoras Ana Patricia Ortiz y Magaly Martínez, y la exdecana Dharma Vázquez no autorizaron incluir sus nombres en la misiva ni avalan su contenido.

“No lo autoricé. No conozco el grupo, y estoy bien indignada con que se haya utilizado mi nombre sin autorización”, enfatizó la investigadora Ortiz.

Mientras que Suárez dijo desconocer por qué fue incluida en la lista de firmantes. “No conozco a la persona que lo paga. Es una actitud muy poco universitaria”, planteó.

Martínez indicó que enviaron una comunicación a la Junta de Gobierno de la UPR en la que hacen constar que no autorizaron el anuncio.

“Mi nombre se utilizó sin mi permiso. Yo no conozco el grupo. Además de que soy una persona que trabaja en investigación, como facultad, y me dedico a mi trabajo, y no me involucro en esa conducta, que entiendo que es antiética”, destacó.