El liderato administrativo del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), endosó la ratificación del doctor William Méndez Latalladi como rector interino de la institución académica, que se encuentra en medio de un delicado proceso de evaluación de acreditación.

Al expresar su endoso en una misiva con fecha del domingo, firmada por los 10 decanos y decanas interinos del RCM, así como el Oficial Enlace de Acreditación (ALO, en inglés), el liderato también solicitó a la Junta de Gobierno de la UPR ratificar la designación de Méndez Latalladi.

“Estamos convencidos de que esta ratificación sería la acción más saludable en este momento histórico y crucial en el cual se encuentra el RCM. Además, entendemos que no debe ocurrir ningún cambio en liderazgo hasta que se realice el debido proceso de búsqueda, según establecido en el reglamento, dando la oportunidad a que la comunidad del RCM pueda expresarse con respecto a la selección de un rector en propiedad”, reiteraron los firmantes en la carta a la Junta de Gobierno.

De acuerdo con la comunicación escrita, la ratificación de rectores interinos es uno de los puntos incluidos en la agenda de la reunión ordinaria que celebrará la Junta el jueves, 25 de agosto.

El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, designó a Méndez Latalladi como rector interino el pasado 4 de agosto, luego que la doctora Ilka Ríos Reyes presentó su renuncia al cargo en propiedad por petición de Ferrao Delgado. La determinación del presidente surgió tras la renuncia de dos decanos de la Escuela de Medicina de Ciencias Médicas que señalaron un presunto esquema para otorgarle trato preferencial a un estudiante por petición de sus padres.

Las decanas y decanos reconocen en la carta a la Junta de Gobierno que la doctora Idna Corbett, vicepresidenta líder de Middle States Comission for Higher Education (MSCHE), le expresó a la doctora Alma Camacho, decana interina de Asuntos Académicos, y al doctor Hilton Franqui Rivera, quien es el Oficial Enlace de Acreditación, su preocupación con respecto a los frecuentes cambios de administración que han ocurrido en el RCM.

“Específicamente, recordó que en las últimas cuatro visitas, desde el año 2019 hasta la visita programada para el próximo mes de septiembre de 2022, la MSCHE ha sido recibida en el RCM por cuatro rectores distintos”, puntualizaron en la misiva.

La Middle States tiene una visita programada al recinto para el 23 de septiembre. Previo a la visita, la administración del RCM tiene hasta el 1 de septiembre para entregar un informe detallado sobre las correcciones a señalamientos que emitió la entidad en marzo de este año, relacionados a la situación financiera del recinto.

Dicha entidad determinó el pasado 10 de marzo que Ciencias Médicas no ha presentado suficiente evidencia de que cumple con el Estándar VI de Planificación, Recursos y Mejoramiento Institucional, así como con el requisito de afiliación 11. Este último obliga a las instituciones académicas a documentar sus recursos financieros, explicar la fuente de su financiamiento y los planes para el desarrollo fiscal. Asimismo, la institución debe demostrar un manejo fiscal responsable, debe tener un presupuesto para el año fiscal corriente y debe completar anualmente auditorías financieras externas.

“Ellos han sido específicos en que vienen a evaluar principalmente los dos estándares que tienen que ver con la situación financiera del Recinto. Ellos exigen dos cosas bien importantes, número uno, que haya sustentabilidad, que la institución tenga los fondos suficientes para operar normalmente”, precisó Méndez Latalladi en entrevista con este medio el 9 de agosto. “Y lo otro es que nuestro plan estratégico esté alineado con las realidades económicas de la institución”.

El rector interino puntualizó que “tenemos una oportunidad de demostrarles que hemos corregido los señalamientos que nos hicieron en esa advertencia”.

Las decanas y decanos aseguraron en la carta que, a pesar del poco tiempo que lleva fungiendo como rector interino, “el liderazgo del Dr. Méndez Latalladi se ha caracterizado por un ambiente laboral positivo y enfocado en los esfuerzos de obtener una acreditación satisfactoria”. Mencionaron que, en los últimos días, el informe a MSCHE ha podido desarrollarse significativamente y ya se encuentre en su etapa final de revisión.

“Nos preocupa grandemente la posibilidad de que el Dr. Méndez Latalladi no reciba el apoyo de esta honorable Junta de Gobierno”, sostiene la comunicación escrita. “De no ratificarse su designación, se produciría un nuevo cambio de mandato en el RCM, llevando al campus a una situación crítica y peligrosa, a varios días del término para rendir el informe y a solamente un mes de recibir la visita se seguimiento de la Middle States Comission for Higher Education”.

La gestión de Ríos como rectora ha levantado señalamientos desde su inicio en el cargo. En enero de este año, durante sus primeras semanas en gestión, diversas fuentes señalaron conflictos de intereses con relación a varios nombramientos que hizo a individuos en cargos administrativos que participaron directamente en su proceso de selección como rectora en propiedad, lo que colocó en entredicho la pureza de la evaluación.