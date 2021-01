Decenas de personas acudieron esta tarde hasta la Funeraria Díaz, en Toa Alta, para ofrecer sus respetos al agente Luis Marrero Díaz, uno de los tres policías ultimados a tiros el lunes por un individuo en Carolina.

El velatorio del oficial, quien tenía 43 años, comenzó a la 1:00 p.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m. bajo las medidas de seguridad que requiere la pandemia del COVID-19.

Una motora de la Policía con un crespón negro daba a la bienvenida al lugar donde permanecerá el cuerpo hasta mañana, viernes.

Entre los asistentes figuraron familiares, amigos y compañeros de la Policía, de quienes se escuchaban palabras de elogios para su colega mientras hacían la fila para entrar a las instalaciones.

El cuerpo de Marrero Díaz descansa con el uniforme de la Policía de Puerto Rico, cuerpo al que sirvió por los pasados 19 años. Igualmente, una guardia de honor de la Uniformada le brinda sus respetos en la capilla A de la funeraria. “Retornando a casa”, se lee en el ataúd de color gris cubierto por la bandera de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Su tío, Miguel Díaz, destacó el legado de su sobrino, a quien describió como una persona “amable y servicial”.

“Queremos recordarlo alegre, bueno y querido. Tengo tantas cosas que decir de él que no me salen las palabras. Fue un buen padre, hijo y vecino”, dijo a El Nuevo Día. “Él no tenía un sí ni un no para nadie”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la ciudadanía desde que ocurrieron los hechos que consternaron al país. El gobernador Pedro Pierluisi decretó tres días de duelo.

“Yo no me imaginaba que mi sobrino tenía tantas amistades y que la gente se haya portado tan bien con nosotros, incluyendo a la prensa”, expresó.

La madre del agente, María Luisa Díaz, llegó en horas de la tarde a la funeraria, pero no ofreció declaraciones. Anteriormente, había dicho a este medio que su hijo era “dado al servicio” y se sentía orgulloso de él.

“Más que orgullosa de que fuera policía, me siento muy orgullosa del ser humano que el Señor me permitió crear. Era tremendo ser humano. Siempre ayudando al prójimo, ayudando en el dolor”, describió.

El sepelio será mañana a las 12:30 p.m., pero antes habrá un homenaje póstumo al oficial en el estacionamiento de la funeraria.

La Uniformada confirmó ayer que Marrero Díaz y los agentes de la Policía Municipal de Carolina, Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena, fallecieron luego que un hombre identificado como David E. Rivera Batiz les disparó en medio de una persecución.

El cuerpo del asesino fue encontrado durante la madrugada del martes con varios impactos de bala en Santurce. Estaba acompañado de un letrero que lo identificaba como el autor de los hechos.