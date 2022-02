Los representantes de sobre 16 uniones de empleados de corporaciones públicas compartieron su disgusto e insatisfacción luego de reunirse hoy, viernes, en La Fortaleza con algunos asesores del gobernador Pedro Pierluisi para discutir sus reclamos de justicia salarial, retiro digno y negociación colectiva para mejorar sus condiciones de trabajo.

La reunión fue precedida de una manifestación de cientos de trabajadores de diversas corporaciones públicas en Puerto Rico, que marchó desde el Capitolio hasta La Fortaleza. Al llegar a la mansión ejecutiva, los representantes se reunieron a las a la 1:15 p.m. con el asesor de asuntos laborales, Yamil Ayala, y el secretario auxiliar de asuntos estatales, Carlos Yamín.

“La política pública del gobernador es sencilla. La Junta habla, y el gobernador obedece. Nosotros no podemos funcionar con un gobierno con ese nivel de sumisión. Aquí sabemos que ha habido diversos reclamos de empleados públicos y ese es el discurso para ellos también, ‘el plan fiscal nos impide (de aumentar los salarios)’”, sostuvo Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), al salir disgustado de la reunión que duró casi dos horas.

Los reclamos principales discutidos fueron justicia salarial mediante negociación colectiva, el retiro digno, el Plan de Retribución y Reclasificación de las corporaciones públicas y otras reformas estructurales.

“Nosotros no tenemos una agenda de privatización de corporaciones públicas. (…) No hay satisfacción porque no podemos estar satisfechos. Hemos hecho un sinnúmero de gestiones desde que comenzó esta administración para mejorar los salarios a nuestros trabajadores. A cada intento, la Junta de Supervisión Fiscal nos ha bloqueado esos aumentos”, respondió, por su parte, el asesor del gobernador.

“El gobierno tiene una responsabilidad de garantizarle servicios al pueblo a través de las agencias, pero, particularmente, de las corporaciones públicas. La naturaleza de muchas de ellas es generar ganancias para el pueblo de Puerto Rico, pero esas ganancias que se generan no se comparten con los trabajadores”, insistió Nieves Torres.

El presidente de la CPT compartió que la solicitud para reunión con el gobernador se hizo desde el 16 de febrero mediante una carta. Además, dijo que el grupo sindical solicitó una nueva reunión. Sin embargo, Ayala no pudo confirmar fecha para esta petición.

“Estamos aquí para exigirle al gobernador justicia salarial y un retiro digno. Nos vamos unir al reclamo de todas las corporaciones porque todas estamos sufriendo lo mismo”, expresó Luis de Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), antes de la reunión.

De Jesús detalló que el sueldo base de un empleado regular en la AAA es de $8.50. “No es justo que personas contratadas por servicios privados estén cobrando $70 la hora. Si hay dinero para pagarle a los empleados privados, tiene que haber dinero para pagarle a los trabajadores”, insistió el presidente de la UIA.

“Las condiciones son difíciles por la situación económica porque lo que nos ganamos no da. Me iba a retirar, pero como no quisieron firmar la Ley 80. Ahora, estamos luchando por la 447 que nos corresponde a nosotros para poder irnos”, contó el manifestante Ramón Santiago Torres, tubero de la AAA, de Ponce, por 33 años.

Parte de las organizaciones que se presentaron son la Unión de Trabajadores del Banco de la Vivienda (UTBV), Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado (UMCFSE), Unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Unión Independiente de Empleados de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (UIEACAA), entre otras.

Idalmy Ginel Ramírez, empleada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, compartió que le preocupa la seguridad de su retiro y exhortó al gobernador a que tome en serio todos los reclamos.

“Las condiciones son horribles y no se respeta el tiempo que llevo trabajando. Llevo 33 años en el gobierno, y se nos violó completamente nuestro retiro. Cómo vamos a pasar nuestra vejez, infrahumanamente”, contó Ginel Ramírez.

“Necesitamos sentarnos en la mesa. Estamos en la calle defendiendo nuestro retiro. Necesitamos evaluar las escalas salariales”, dijo Itza Santiago Toste, por su parte, la presidenta de la UIEACAA.

Nieves Rivera afirmó que la lucha de las uniones sindicales no acaba con esta manifestación, sino que continua hasta que sus reclamos sean atendidos.

“No vamos aceptar que ninguna corporación pública se desmantele, ni que se municipalice ni que se privatice porque las corporaciones públicas sirven al pueblo. Hay que recalcar que esta unión entre corporaciones públicas no tiene precedentes”, expresó Nieves Torres.