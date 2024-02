Dedican a Tiody de Jesús la celebración del 120 aniversario del natalicio de Luis A. Ferré

“Es como si Luis estuviera aquí. Me he emocionado tanto. Estoy entre dos sabores: alegría y con ganas de que esté aquí. El pueblo de Puerto Rico ha sido muy agradecido con Luis porque siempre lo tienen en la mente. Cuando salgo, siempre me preguntan de él y sus historias”, expresó emocionada De Jesús, antes de que iniciara la actividad.