Las posibilidades de éxito de la demanda que 16 municipios de Puerto Rico interpusieron contra más de una decena de poderosas compañías petroleras, en relación con los daños que fenómenos atmosféricos han tenido sobre el país y la responsabilidad que, se alega, ostentarían estas corporaciones, recaería sobre la credibilidad que, en un hipotético juicio, tuviera la prueba científica pericial, opinó el abogado Frank Torres Viada, ducho en materia de pleitos de clase.

“Es una demanda que, por la naturaleza de las alegaciones, es altamente técnica y la prueba será una prueba científica pericial y en el valor probatorio y credibilidad que el tribunal le conceda en su día a esos peritos. En el valor de la ciencia y las conclusiones de esa prueba pericial es que va a radicar el reto de los méritos de la demanda”, recalcó Torres Viada.

Aunque, hasta el momento, no existen precedentes jurídicos sobre la validez de responsabilizar a imperios petroleros sobre algunas de las consecuencias del cambio climático,Torres Viada señaló que, en otras jurisdicciones estadounidenses, también se han presentado reclamos legales de esta naturaleza, aunque no se han resuelto en sus méritos.

“Ahora mismo, este tema de las petroleras está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque hay pleitos similares, pero, en vez de radicarse originalmente en cortes federales, se radicaron en distintas cortes estatales y la primera línea de defensa de las compañías petroleras fue litigar lo que se conoce como un ‘removal’, alegando que no era jurisdicción estatal y se tiene que ver en la corte federal. Los demandantes se opusieron y ese incidente jurisdiccional, de a qué tribunal compete el caso, está ahora ante el Tribunal Supremo”, planteó el abogado.

En el caso de los ayuntamientos puertorriqueños, su recurso fue presentado ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico el pasado 22 de noviembre, por parte del bufete Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman LLC. A lo largo de 247 páginas, la demanda incorpora 14 causas de acción contra 11 empresas que, de acuerdo con el documento, fueron responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1965 y 2017: Exxon Mobile, Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips, Motiva, Occidental, BHP, Arch Resources, Rio Tinto y Peabody.

Entre otros elementos, la demanda destaca un estudio de la Universidad de Harvard que estimó en 4,645 las muertes en exceso atribuidas al huracán María, así como un análisis de Germanwatch que concluyó que Puerto Rico, a consecuencia del ciclón, era la jurisdicción más impactada por el cambio climático.

Torres Viada recordó que, antes del juicio, el tribunal analizaría si, en efecto, el pleito debe certificarse como uno de clase, en el que una serie de demandantes con características y en condiciones similares reclaman unos daños de forma colectiva. Los 16 municipios que se unieron al recurso son Bayamón, Caguas, Loíza, Lares, Barranquitas, Comerío, Cayey, Las Marías, Trujillo Alto, Vega Baja, Añasco, Cidra, Aguadilla, Aibonito, Morovis y Moca.

De verse el caso en sus méritos, Torres Viada anticipó que entre los argumentos de las petroleras figurarían el hecho de que los huracanes y otros eventos naturales catastróficos han existido desde antes que estas empresas comenzaran a dejar su huella ambiental y que información sobre las causas y consecuencias del cambio climático ha estado disponible al público –incluidos los demandantes– por décadas. Uno de los reclamos de los municipios es que estas empresas ocultaron información propietaria que apuntaba al efecto dañino de sus prácticas sobre el ambiente.

“Ciertamente, hay mucha información accesible al público, el debate sobre el cambio climático no es ajeno a nadie. Ahora, eso en términos generales es una cosa y muy distinto es, por ejemplo, que el que genera una actividad que propicie el cambio climático tenga información científica interna de sus equipos técnicos y peritos y tenga conocimiento de que su actividad comercial es perjudicial al interés público y aun así anteponga su interés económico”, analizó Torres Viada.

En última instancia, los municipios tendrían que establecer una relación directa entre las acciones de las petroleras y daños sufridos en Puerto Rico asociados al cambio climático, si bien el abogado advirtió que, una vez un caso es certificado como un pleito de clase, “en un por ciento bien alto no se llega a juicio”, sino que la controversia se transa a través de una suma económica a favor de los demandantes, sin que los demandados acepten responsabilidad legal por los reclamos. La fuente de los beneficios de la transacción se establecería mediante alguna fórmula matemática y la suma se repartiría entre todos los integrantes de la clase demandante, incluidos los ayuntamientos que no se hubieran integrado inicialmente al reclamo.

¿Una nueva tendencia?

La crisis salubrista sobre el consumo de opioides es un tema en el que gobiernos han tenido éxito en sus reclamaciones legales contra empresas farmacéuticas y, tan reciente como el 30 de noviembre, siete municipios –Salinas, San Germán, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Trujillo Alto y Vega Baja– presentaron una demanda contra varias compañías, en la que igualmente buscan la restitución de daños.

“Siempre he pensado que los municipios, en la medida que hagamos reclamaciones en conjunto, tenemos mayor fuerza, por muchos factores. No es lo mismo hacer una reclamación por 27,000 habitantes que por la mayoría de los habitantes del país. No te puedo decir que he hecho el análisis de en qué otras áreas debemos integrarnos, pero yo estoy trabajando el tema del bienestar animal y, en temas parecidos al de los opioides y los combustibles fósiles hay que ver en qué áreas de impacto ambiental podemos integrarnos de manera orquestada”, dijo Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a líderes municipales del Partido Popular Democrático.

Torres Viada, por su parte, subrayó que el caso contra las petroleras es muy distinto al recurso sobre los opioides, comenzando por el hecho de que existen precedentes exitosos en relación a este último tema.

Al cierre de esta edición, Gabriel Hernández Rodríguez, presidente de la Federación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos novoprogresistas–, no había estado disponible para entrevista.