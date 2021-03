Sin cumplir aún con muchos de los requisitos básicos, en la escuela elemental Amalia Marín en San Juan se trabajaba esta mañana contra el reloj de cara al regreso a clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.

Esta mañana, personal escolar colocaba en una de las paredes de un salón algunos letreros con indicaciones de prevención ante el coronavirus, mientras la secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte, les daba la espalda al dirigirse a periodistas.

“Todas las escuelas están en progreso, estamos ultimando detalles”, afirmó Aponte.

La expectativa de Aponte es que al 10 de marzo -el miércoles de la próxima semana- los 115 planteles anunciados como aptos para recibir alumnos en sus salones cumplan con los requerimientos de Salud para recibir al menos la certificación preliminar que les permitiría comenzar a dar clases de forma presencial.

En la Amalia Marín, que proyecta recibir hasta 50 estudiante de un total de 89 en la primera fase, todavía no estaban clausuradas las fuentes de agua ni se habían colocado en las puertas de los salones los avisos correspondientes sobre la capacidad máxima en cada uno. En la página 13 del protocolo establecido por el Departamento de Salud se establece, entre otros requerimientos, que cada plantel debe identificar adecuadamente “la cantidad de personas permitidas en oficinas, salones, baños y áreas comunes”. De igual modo, en las páginas 20 y 51 se subraya la prohibición de uso de fuentes de agua.

Cuando El Nuevo Día cuestionó por qué las fuentes no estaban clausuradas, nadie pudo dar una respuesta clara. Mientras la secretaria seguía dirigiéndose a periodistas, personal escolar las clausuró. Al mismo tiempo, personal de comunicaciones de Educación mostraba a este medio los rótulos que debían colocar, pero que aún no estaban ubicados en las respectivas puertas de los salones.

Los carteles aún no habían sido colocados en las puertas y paredes de la escuela.

“La certificación de Salud yo la terminé hace tres días”, insistió la directora escolar Karen García. Luego, a insistencias de este medio debido al evidente incumplimiento de requisitos de cara una certificación preliminar, sostuvo que no se refería a dicha certificación, sino a requerimientos de Salud respecto a la estructura del Bioportal.

“Tenemos que darle espacio en la línea de tiempo para que cada escuela pueda hacer el proceso debido”, dijo Aponte. “Todas las escuelas están en ese proceso esta semana. Sabemos que tienen que tomar unos talleres, sabemos que tiene que haber una rotulación, sabemos que tiene que haber una estación para la toma de temperatura”, continuó la funcionaria.

“Mi llamado es que todas las escuelas tienen que proceder con el proceso de certificación”, insistió la secretaria designada, al reiterar que habrá fases subsiguientes del regreso a clases presenciales y la expectativa de que la mayoría de las escuelas estén reincorporadas para el el nuevo año escolar en agosto.

Salud, por su parte, dijo el domingo que unas 30 escuelas ya sometieron la documentación correspondiente para la certificación preliminar, aunque la agencia no informó cuáles y Aponte no validó esa información. “No estamos dando números porque (las escuelas) están en este proceso y no sería responsable ofrecer números”, respondió a este medio.

“Sé que hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre, pero tenemos que hacer un movimiento asertivo y las acciones correspondientes para no quedamos estancados, no nos podemos quedar como llegamos en enero”, subrayó Aponte.