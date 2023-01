Descansando en un pequeño y blanco féretro, Rodney Junior Laguerre, niño haitiano de 3 años que murió hace dos semanas en la costa oeste de Puerto Rico, fue enterrado este martes por su madre y familiares, quienes viajaron con él antes de que perdiera la vida en un un naufragio tratando de llegar a Puerto Rico.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por venir. Hoy no tenemos palabras para explicar que en nuestro corazón tenemos una gran herida. Este joven en este ataúd era un niño que siempre tenía una vida activa y, lamentablemente, está en este ataúd aquí hoy”, dijo el padre de menor en su mensaje, traducido por Leonard Prophil, y a quien este medio protegió la identidad por razones de seguridad.

El servicio estuvo a cargo del padre Olín Pierre, quien habló y oró en creole y español desde la primera capilla de la funeraria Servicios Funerarios Católicos, en Santurce.

“Lamentablemente, Haití no permitió ver el crecimiento de este niño. La situación en Haití nos hizo cruzar el mar (…) Pero no es que no queremos saber de Haití. Por favor, recen para que el país pueda cambiar”, abundó el padre del niño.

Laguerre falleció la madrugada del viernes 23 de diciembre, dos días antes de Navidad. La embarcación en la que iba junto a otras 35 personas se viró mientras los migrantes intentaban llegar a la costa oeste de Puerto Rico, cerca de Rincón y Añasco, de acuerdo al informe del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La embarcación llegó al área de Los Almendros, en Rincón cuando se viró y varias personas salieron heridas. El cuerpo del niño lo recuperaron en el agua.

Tras la distancia, algunos familiares se conectaron desde videollamadas. El menor fue enterrado en el cementerio municipal de San Juan.

La madre de Laguerre compartió que su hijo siempre estaba contento y tenía mucho cariño por todo el mundo en su último mensaje en el sepelio.

“Lo que pasó en esa tragedia no es algo que quería que pasara. Salí a buscar una vida mejor. Estaba buscando otras oportunidades para que el niño pudiera estudiar y ser un profesional”, dijo mirando afectada el ataúd de su pequeño.

El servicio estuvo a cargo del padre Olín Pierre. (David Villafañe Ramos)

“Es una situación muy triste. Ese niño se fue de una manera trágica. Venía con su mamá (quien también fue herida en el naufragio y estuvo unos días en el hospital). Con todo lo que está pasando en Haití no nos podemos quedar callados”, dijo Prophil, líder haitiano radicado en Puerto Rico que ayuda a sus compueblanos cuando llegan a la isla.

En la misma embarcación iban otros 35 sobrevivientes: 33 haitianos (25 hombres y ocho mujeres), un dominicano y un iraquí.

Asistentes en el funeral. (David Villafañe Ramos)

El cónsul de Haití en Miami, Stéphane Gilles, también estuvo presente en el sepelio. La última vez que había estado en Puerto Rico fue en agosto pasado, cuando enterraron otros cinco haitianos después de fallecer en medio de un naufragio cerca de Isla Mona.

En mayo pasado, el cónsul visitó la isla para identificar los cuerpos de 11 haitianas que fallecieron en otro naufragio cerca de la Isla Desecheo.

De acuerdo a las estadísticas del CBP, entre el 1 de octubre al 23 de diciembre, han ocurrido 443 detenciones de personas que no tienen documentos estadounidenses en Puerto Rico.

De este total, 278 han sido haitianos por lo que es el grupo de migrantes más grande desde que empezó el año fiscal 2023.

El pasado año fiscal, que comprende desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, se detuvieron a 1,640, incluyendo a 929 haitianos y 499 dominicanos.